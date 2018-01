La Juve vince facile contro il Chievo Allegri | ' Risultato importante'

Questa è una Juventus da scudetto? Troppo brutta per essere vera ma vince contro il Chievo (in 9) : la partita verrà ricordata per le ‘manette’ di Cacciatore - forse è meglio così per Allegri… [FOTO] : 1/15 LaPresse/Spada ...

Juventus - Benatia : “Higuain qui vince al Napoli no” : Juventus, Benatia: “Higuain qui vince al Napoli no” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Benatia – “Higuain lavora tanto per la squadra, come lui nessuno. Alla Juve fa 20 gol ma può vincere i titoli, dall’altra parte ne ha fatti 36 ma non ha vinto nulla”. Nessuna crisi del ‘Pipita’ quindi secondo Benatia, ...

Juve - Benatia : "Higuain qui segna meno ma vince di più" : Il difensore marocchino: "Siamo più forte dell'anno scorso. Possiamo tornare in finale di Champions"

Juventus - Asamoah : “Il Napoli non molla ma noi vogliamo vincere” : Juventus, Asamoah: “Il Napoli non molla ma noi vogliamo vincere” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CHIEVO-Juventus – “Sappiamo che il Napoli non ha intenzione di mollare, ha lasciato pochissimi punti per strada. Ma anche noi siamo qui per vincere, e i conti si fanno alla fine”. Sono le parole dell’esterno della Juventus, ...

Juventus - Sturaro : 'Vincere dopo la sosta non era scontato' : TORINO - 'Abbiamo lavorato tanto al rientro dalla sosta, eravamo un po' appesantiti e non era scontato ripartire con una vittoria. Siamo molto soddisfatti: abbiamo saputo soffrire insieme come ci ...

Allegri nervoso : "La Juventus gioca male? Chiacchiere - conta vincere" : La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto a fatica contro il Genoa di Davide Ballardini. I bianconeri non sono stati brillantissimi e hanno portato a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. ...

Luciano Moggi - la lezione a Sarri e al Napoli 'da scudetto' : 'Guardate cosa fa la Juve quando vince' : 'Perdere per un gol in fuorigioco non è bello, soprattutto in tempi di Var', commenta amaro Gasperini dopo Atalanta-Napoli 0-1. Come abbiamo visto ovunque, il piede di Mertens era infatti di ...

La Juventus non brilla ma continua a vincere : il segreto è nei numeri : 1 di 6 Successiva TORINO - Non è stata una partita brillante quella della Juventus contro il Genoa . Ma è bastato un gol di Douglas Costa al 16' per vincere e tenere la scia del Napoli. A freddo, l'...

La Juventus vincente ma senza gioco : quanto durerà questa “combinazione astrale”? : La Juventus nella serata di ieri ha vinto contro il Genoa all’Allianz stadium in una gara che è stata a furor di popolo votata come la più brutta dell’anno bianconero. Allegri, come sempre, non ha fatto drammi parlando a caldo nel post-gara, sostenendo con forza il suo mantra: conta vincere e non giocar bene. “La Juventus gioca male? Ascolto numeri, schemi, commenti… a me interessa solo segnare e prendermi i tre punti. Quando dicono ...

Risultati Serie A : la Juventus vince contro il Genoa Video : Tra domenica 21 gennaio e lunedi 22 gennaio 2018 si sono giocate le partite del campionato di Serie A [Video]. Ad aprire le danze ci ha pensato il Napoli campione d'inverno di Sarri che ha vinto contro l'Atalanta del mister Gasperini. A siglare la rete del vantaggio ci ha pensato l'attaccante Dries Mertens che è riuscito ad anticipare la difesa avversaria battendo così il portiere. Un gol importante per cercare di allontanare dalla lotta ...