La capolista ha una marcia in più

Rende - Lecce : una carovana di tifosi accompagnerà la capolista della Serie C : Il Lecce non sarà solo nell'impegnativo match contro il Rende, squadra rivelazione che al momento occupa la quarta posizione nella classifica del girone C di Serie C. Una grande partita, molto attesa in terra calabrese, dove la capolista arriverà con l'intenzione di portare a casa l'intera posta in palio, ma certamente troverà davanti a sè un avversario agguerrito che durante la stagione ha messo in difficoltà tutte le squadre, anche le big, ...

Una capolista tira l'altra : per la Conad è già ora di sfidare Soverato in trasferta : In video Sarà possibile seguire la diretta streaming del match tra Soverato-Conad Ravenna al link http://www.volleySoverato.com/index.php/streaming Il programma (12ª giornata): sabato 2 dicembre, ore ...