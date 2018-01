King Roger | è di nuovo leggenda

: @Paolo885 Sua maestà king Roger - ilsilvio : @Paolo885 Sua maestà king Roger - laura_malabarba : King Roger è sempre tra noi... - tomlinsbravery : comunque io vorrei sottolineare l’immensità di un altro immortale: Roger Federer e i suoi VENTI (20) slam vinti there’s only one king ?? - GTubiolo : @rprat75 Ciao Riccardo, vorrei un tuo pensiero sull’ennesima vittoria di King Roger Federer che continua a battere… - la_ills : RT @Consuelo_Motta: 20 Slam e non sentirli. Quasi 37 anni. Qui non si tratta solo di tennis, qui siamo davanti al più grande atleta nella s… -

(Di domenica 28 gennaio 2018) Melbourne, 28 gennaio 2018. Il Rè non ha eta'. Il Rè è immortale. Perfino quando la musica sembrava finita,#Federer è stato in grado di essere. Esaurita la finale femminile, agli Open d'Australia 2018 gli occhi erano tutti puntati dalle 9.30 italiane, sulla finale maschile tra lo svizzero #Federer e il croato Marin Cilic, gia' finalisti nell'ultimo Wimbledon vinto dall'elvetico. Avveniva giusto un anno fa, sotto il caldo cielo australiano:Federer tornava a brillare VIDEO con uno #slam. Il Divino oggi si è ripresentato a Melbourne da campione in carica e ha scritto la storia. Il campionissimo di Basilea che ha passato un intero inverno ad allenarsi, al caldo di Dubai e della famiglia VIDEO, dopo la Hopman Cup, vinta a 17 anni di distanza per non farsi mancare nulla, è tornato più forte che mai. Straordinaria a dir poco la vittoria di ...