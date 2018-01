Khedira-Higuain | Chievo ko

Juventus - 2-0 al Chievo in 9. Khedira-Higuain : bianconeri in testa : VERONA - Le chiamano 'vittorie sporche' e arrivano alla fine di partite brutte. Dicono che sono un segnale importante della forza di una squadra e un po' è certamente vero, perché quando te ne vai in ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Chievo-Juventus 0-2 - Khedira ed Higuain portano la Vecchia Signora in vetta : Allo stadio “Bentegodi” di Verona la Juventus ha superato 2-0 il Chievo nell’anticipo serale della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e, in attesa di sapere quel che farà il Napoli contro il Bologna, può tornare a Torino, guardando tutti dall’alto nella classifica generale. Una partita in cui la Vecchia Signora ha fatto valere la sua grande concretezza. Il risultato massimo con il minimo sforzo, ...

Khedira – "Quel che è certo è che Gonzalo è un grande professionista ed è molto concentrato, quindi vediamo se riuscirà a giocare. Ovviamente sarebbe positivo averlo con noi, ma qualora non dovesse riuscirci abbiamo dei grandi attaccanti che possono ...

Khedira svela le condizioni di Higuain dopo l’allenamento : “in campo a Napoli? Ecco cosa dico” : Mancano due giorni al big match tra Napoli e Juventus e continua a tenere banco la questione relativa alla presenza o meno di Gonzalo Higuain. Intervistato da ‘Sky Sport’, Sami Khedira ha fatto un punto sulle condizioni del ‘Pipita’: “Non è semplice giocare dopo un’operazione alla mano, ha provato ad allenarsi oggi, non so se senta dolore, bisogna chiederlo a lui, ma sta cercando di dare tutto per esserci, ...