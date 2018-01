Juve | oggi primo contatto per Carrasco

Sport. Serie A Chievo Juventus 0-2 - i commenti post partita - InfoOggi.it : È stata una vittoria bella e importante, specialmente perché arriva ancora in trasferta'': così ai microfoni di Premium Sport l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta il successo ...

GIANLUIGI BUFFON/ Compie 40 anni oggi : si ritirerà a fine stagione dalla Juventus? (Che tempo che fa) : GIANLUIGI BUFFON Compie oggi 40 anni e sarà ospite della puntata di Che tempo che fa. Ci si chiede se a fine stagione continuerà a giocare a calcio o si ritirerà(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 06:32:00 GMT)

Dove vedere Chievo Verona-Juventus - diretta tv e live streaming Serie A oggi 27/01 : ChievoVerona-Juventus potrà essere vista anche in streaming grazie ai servizi, Sky Go e Premium Play , offerti sempre da Sky e Mediaset Premium. Notizie sul tema Calciomercato Napoli: la Juventus è ...

Pellegri al Monaco/ Calciomercato Juventus : oggi le visite mediche poi la firma : Pellegri al Monaco, Calciomercato Juventus: il gioiello rossoblu nel Principato per una cifra record. Il 16enne del Genoa si trasferisce in biancorosso, beffata sul filo di lana la Signora(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:21:00 GMT)

Calciomercato Juve - oggi arriva il primo colpo : Torino, 26 gennaio 2018 - Vigilia di Chievo-Juventus , trasferta delicata per i bianconeri, che casca a pochi giorni dalla gara d'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta e a meno di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Raiola oggi a Vinovo : si è parlato di Balotelli e di un giovane trequartista : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato tre punti nella gara di campionato contro il Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri non ha convinto dal punto di vista della prestazione ma era indispensabile ottenere i tre punti per rispondere al Napoli che aveva vinto nella difficile trasferta contro l’Atalanta. Il club bianconero non concluderà alcuna operazione importante in questa sessione di mercato, discorso diverso per ...

Luciano Moggi - la lezione a Sarri e al Napoli 'da scudetto' : 'Guardate cosa fa la Juve quando vince' : 'Perdere per un gol in fuorigioco non è bello, soprattutto in tempi di Var', commenta amaro Gasperini dopo Atalanta-Napoli 0-1. Come abbiamo visto ovunque, il piede di Mertens era infatti di ...

Moggi svela tutto : il motivo del “no” di Verdi al Napoli - il mercato della Juve e i pregi-difetti del Var : Vari i temi toccati da Luciano Moggi nel suo consueto editoriale su ‘Libero’. L’ex dg della Juventus si è soffermato soprattutto sul calciomercato: “Ricomincia il campionato, anche se il pensiero dei tifosi è ancora più rivolto al mercato che al campo. Montagne di chiacchiere, come sempre, e nulli i trasferimenti decisivi. Solo qualche miglioramento, tra questi il trequartista Rafinha arrivato all’Inter in prestito dal Barça. ...

Cagliari - Juve : oggi si chiudono alcuni affari Video : Cagliari e Juventus, dopo le operazioni chiuse le scorse stagioni, continuano a mantenere buoni rapporti, e nella giornata odierna dovrebbero chiudere alcune trattative di mercato. Più precisamente le due dirigenze in serata dovrebbero incontrarsi in un noto albergo milanese, per mettere nero su bianco e formalizzare alcuni trasferimenti. A Torino dovrebbe arrivare Han, mentre verso Cagliari potrebbero essere dirottati ben tre elementi Il ...

Scambio Han-Cerri - oggi Juventus e Cagliari provano a chiudere : TORINO - Tra un Lewandowski e un De Vrij, durante il forum procuratori di Tuttosport è spuntato anche il nome di Kwang-Song Han . Tempismo perfetto, dal momento che quella di oggi potrebbe essere una ...

Dove vedere Cagliari-Juventus in diretta TV e streaming gratis oggi 6 gennaio : Notizie sul tema diretta tv Milan-Crotone e info live streaming, Serie A oggi sabato 6 gennaio Napoli-Verona diretta tv e live streaming, Dove vedere il match oggi 6 gennaio Roma-Atalanta diretta TV ...

Sciopero giornalisti Rai Sport/ Ecco perché non c'è la telecronaca di Juventus-Torino (Oggi - 3 gennaio 2018) : Sciopero dei giornalisti di Rai Sport, oggi 3 gennaio 2018: niente telecronaca di Juventus-Torino di Coppa Italia, no commenti sci e stop Tg Sportivi per tutto il giorno. Ecco perchè(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 21:00:00 GMT)