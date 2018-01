Judo | Campionati Italiani Assoluti 2018 | assegnati i titoli maschili | conferme per

: Assegnati ad Ostia i titoli nazionali assoluti maschili di #judo - OA_Sport : Assegnati ad Ostia i titoli nazionali assoluti maschili di #judo - massimi77280219 : RT @Esercito: #27gennaio Campionati italiani assoluti di judo ad Ostia: il C.le Vfp4 Nichilas Mungai si laurea campione Italiano di judo ne… - dalbi62 : RT @Esercito: #27gennaio Campionati italiani assoluti di judo ad Ostia: il C.le Vfp4 Nichilas Mungai si laurea campione Italiano di judo ne… - webnauta5_9 : RT @Esercito: #27gennaio Campionati italiani assoluti di judo ad Ostia: il C.le Vfp4 Nichilas Mungai si laurea campione Italiano di judo ne… - RED_269 : RT @Esercito: #27gennaio Campionati italiani assoluti di judo ad Ostia: il C.le Vfp4 Nichilas Mungai si laurea campione Italiano di judo ne… -

(Di domenica 28 gennaio 2018) Il programma delle sette categorieha aperto ad Ostia idi. Alla rassegna hanno preso parte i migliori interpreti nazionali, fatta eccezione per il campione olimpico Fabio Basile, che ritroveremo – ancora tra i 73 kg – al Grand Slam di Parigi, e per il vicecampione mondiale degli 81 kg Matteo Marconcini, ancora in fase di recupero dopo l’incidente stradale del quale è stato vittima sul finire del 2017, oltre che per Elios Manzi (60 kg). Dei sette campioni dello scorso anno, solamente due sono riusciti a confermarsi. Alla quarta finale consecutiva tra i 90 kg, Nicholas Mungai si è regalato un secondo titolo superando un atleta della qualità di Domenico Di Guida, mentre Giuliano Loporchio ha fatto centro per la terza volta di fila tra i 100 g, imponendosi ai danni di Luca Ardizio. In effetti, il rivale di Loporchio nella ...