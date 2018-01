Ivana Spagna Sogni premonitori e fantasmi | reali o no? Lo dirà la macchina della verità

Ivana Spagna / Dieci anni senza il Festival di Sanremo - quando la rivedremo all'Ariston? (Domenica In) : Fra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In ci sarà anche IVANA SPAGNA , miracolosamente illesa dopo l'incidente dello scorso 18 dicembre. Ecco tutte le info(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 13:10:00 GMT)

Ivana Spagna / Salva dopo il tragico incidente : "Lo avevo sognato la notte prima" (Domenica In) : Fra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In ci sarà anche Ivana Spagna , miracolosamente illesa dopo l' incidente dello scorso 18 dicembre. Ecco tutte le info(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 08:00:00 GMT)

Ivana Spagna ho visioni con entità speciali : Ivana Spagna ha scritto un libro, Sarà capitato anche a te: la cantante racconta di sogni premonitori, visioni con entità speciali, incontri con i suoi cari in sogno. “Mi è servito tanto coraggio per scrivere questo libro. ‘Minimo mi danno della matta, mi son detta. Ma fidatevi che non lo sono. Sono fatti veramente strani, mi piacerebbe avere una spiegazione per capirne il motivo. Son sicura che c’è una dimensione parallela ...