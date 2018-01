Ius soli | la sinistra non rinuncia Arriva la cittadinanza per bimbi

Il difensore dei diritti in Parlamento dal '94. Digiunò per lo Ius soli : Per lui si erano mobilitati in centinaia, firmando una petizione perché gli si concedesse una deroga rispetto al limite di tre legislature e gli fosse così permesso di continuare a portare avanti le ...

Paola Natali : Laura Boldrini parla solo di immigrati e Ius soli. Umiliata anche dai suoi : Gli italiani sono contrari allo ius soli per oltre il 60% come hanno dimostrato i sondaggi, non a caso anche il PD che lo aveva inizialmente proposto, lo ha poi cancellato dalla sua agenda politica. ...

MINISTERO CONTRO LA SOLITUDINE IN UK/ Theresa May contro le vittime della vita moderna : è la risposta gIusta? : Il capo del governo inglese riprendendo l'idea della deputata Jo Cox uccisa da un terrorista ha istituito il MINISTERO per la SOLITUDINE, per combattere la situaizone di milioni di inglesi(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:15:00 GMT)

Troppo tardi per lo Ius soli. Ma oggi tutti sull'attenti per votare la guerra - : ... da sempre) ci dicono che tutto questo bailamme serve per difendere il ricco uranio in mano all'Europa (il Niger è il quinto Paese al mondo per l'estrazione dell' uranio, circa 3243 tonnellate l'...

La Boldrini insiste sullo Ius soli. Ma in 300mila firmano contro : Laur Boldrini lo ha chiamato un "grande tradimento": non aver approvato la legge sullo ius soli avrebbe raggirato "800mila ragazzi e ragazze" pronti a fiondarsi sulla cittadinanza italiana. Dopo il tramonto della norma voluta dalla sinistra e osteggiata dagli italiani, il tema sembra ormai essere tornato nel cassetto. Ma non è così. Visto che anche Paolo Gentiloni crede sia arrivato "il ...

GIuseppe Anastasi : l’autore dei maggiori successi di Arisa solista con “Canzoni ravvicinate del vecchio tipo” : Da venerdì 19 gennaio sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Canzoni ravvicinate DEL vecchio tipo” (Giuro Universal Music/Artist First), il primo album di Giuseppe Anastasi, autore e compositore di alcune tra le più famose hit italiane, da “La notte” di Arisa a “Il diario degli errori” di Michele Bravi Dallo stesso giorno sarà in rotazione radiofonica “RICOMINCIARE”, secondo singolo estratto dall’album dopo il ...

La Boldrini insiste sullo Ius soli. Ma in 300mila le firmano contro : Laur Boldrini lo ha chiamato un "grande tradimento": non aver approvato la legge sullo ius soli avrebbe raggirato "800mila ragazzi e ragazze" pronti a fiondarsi sulla cittadinanza italiana. Dopo il tramonto della norma voluta dalla sinistra e osteggiata dagli italiani, il tema sembra ormai essere tornato nel cassetto. Ma non è così. Visto che anche Paolo Gentiloni crede sia arrivato "il ...

Matteo Salvini a Quinta Colonna/ Elezioni politiche 2018 : stipendio minimo e Ius Soli : Matteo Salvini a Quinta Colonna, 11 gennaio 2018: il leader della Lega in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo, tra l'alleanza di Centrodestra e la Legge Fornero(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 00:30:00 GMT)

La gIustizia ferma Trump : rimane in vigore il piano per i figli dello 'Ius soli' americano : La giustizia americana blocca temporaneamente la decisione dell'amministrazione Trump di mettere fine al programma che tutela i Dreamer , le 800.000 persone arrivate negli Stati Uniti da bambini con ...

"Cittadinanza va conquistata. Ius soli offende noi figli di immigrati" : 'Allora sono molti gli Stati incivili, perché in gran parte del mondo le leggi sulla cittadinanza sono molto più ferree che in Italia. Dove ogni anno viene assegnato il record di passaporti . Poi ...

Cittadinanza va conquistata. Ius soli offende noi figli di immigrati : "La Cittadinanza italiana devi desiderarla, volerla. Non può importela lo Stato per legge". Josef Lushi, classe 1999 è figlio di una famiglia formata da persone "che vengono da mondi opposti". Papà albanese, mamma dell'Equador e lui nato "nella mia Perugia", sulle verdi colline dell'Umbria. Forse per rivolta ai luoghi comuni, si è avvicinato alla Lega Nord ("non sono ...

Ius soli - Boldrini : 'Non approvarlo è stato un tradimento per non perdere voti' : Ius Soli, Boldrini: 'Non approvarlo è stato un tradimento per non perdere voti' (Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2018 Ius Soli, Boldrini: non approvarlo e' stato un tradimento per non perdere voti ''...

E la Boldrini insiste : "Tradimento su Ius soli" : Gli spacciatori di menzogne - ha detto - non sono dei buontemponi, sono gruppi organizzati che hanno un'agenda politica, con l'obiettivo di manipolare i cittadini'.

E la Boldrini insiste : Tradimento su Ius soli : Dopo l'intervento di Pietro Grasso all'Assemblea di Liberi e Uguali, è il turno di Laura Boldrini. Il presidente della Camera ha fatto il suo debutto nel nuovo movimento guidato dal presidente del Senato. E come sempre al centro dei pensieri della Boldrini c'è lo ius soli: "Questa legislatura si è conclusa con un grande Tradimento: il tramonto della legge sulla cittadinanza. Sono stati traditi 800mila ragazzi e ragazze ...