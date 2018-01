Istat | nel 2017 salgono i prezzi di voli | arance e pomodori

I numeri Istat sui giovani nel mercato del lavoro Video : Recentemente l'Istat ha condotto un'indagine sui giovani nel mercato del lavoro, svolta nel secondo trimestre del 2016 nel'ambito della Rilevazione sulle forze di lavoro. Gli argomento principali dell'approfondimento riguardano i percorsi formativi e i processi di inserimento lavorativo dei giovani tra i quindici e i trentaquattro anni. #diplomati e #laureati a confronto Uno dei primi prospetti pubblicati dall'Istat [Video] è quello dei giovani ...

Condizioni di vita - per Istat gli italiani erano più felici nel 2016. Ma sale la soddisfazione per situazione economica : La soddisfazione dei cittadini italiani per la vita “non mostra ulteriori segni di crescita” da fine 2016. Ma il giudizio sulla propria situazione economica continua a migliorare, come fa ininterrottamente dal 2013. Anche se scende dal 58,8% del 2016 al 57,3 per cento la quota di famiglie che valuta adeguate le proprie risorse economiche. Ai livelli più alti rimane comunque la valutazione sulle relazioni familiari, con 9 persone 10 ...

Inflazione - Istat : prezzi dicembre +0 - 9% su anno - nel 2017 +1 - 2% : A dicembre l'Inflazione resta stabile allo 0,9% rispetto a dicembre 2016 (lo stesso valore già registrato a novembre) e segna un rialzo dello 0,4% su base mensile. Lo rileva l'Istat confermando le ...

Istat : "L'economia nell'area dell'euro è attesa crescere su ritmi sostenuti" : Nel quarto trimestre 2017 e nel primo trimestre 2018 il Pil è previsto mantenere lo stesso ritmo di espansione dei quattro trimestri precedenti (+0,6%). Un lieve rallentamento dovrebbe manifestarsi ...

La fiducia nella crescita fa volare le borse. Istat : la ripresa continua : Wall street traina i mercati al rialzo. In Italia crescono potere d'acquisto e reddito delle famiglie ma i consumi sono al palo

Rapporto deficit-Pil al 2 - 1% nel III trimestre e tasse in calo (Istat) : Roma, 5 gen. (askanews) Nel terzo trimestre del 2017 l'indebitamento netto della pubblica amministrazione in Rapporto al Pil è stato pari al 2,1%, con un miglioramento di 0,3 punti percentuali ...

Istat - i prezzi nel 2017 tornano a crescere dopo il calo del 2016 : A dicembre l' inflazione resta stabile su base annua allo 0,9%, lo stesso valore già registrato a novembre. Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. Il rialzo mensile è stato dello 0,4%, contro il -...

Audi - conquIstato il primato del lusso nel 2017 : La battaglia del lusso? Quest’anno, come spesso accaduto ultimamente, l’ha vinta il marchio Audi. La filiale italiana della casa di Ingolstadt ha infatti immatricolato 67 mila vetture nel nostro Paese nell’anno appena concluso, il 4,9% in più rispetto al 2016. In pratica, un’auto su quattro tra le premium porta l’effige dei Quattro Anelli. Performance che proietta l’Italia al quinto posto tra i mercati più ...