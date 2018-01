Isola dei Famosi vi racconto chi è Eva Henger | Isola Dei Famosi

Anticipazioni L’Isola dei Famosi : naufrago lascia il reality? : Isola 13: un membro del cast vuole lasciare il programma L’Isola dei Famosi, una settimana fa, ha debuttato sul piccolo schermo di canale 5 con la sua tredicesima edizione. Il reality ha totalizzato ottimi ascolti, segno di forte interesse da parte del pubblico di seguire i personaggi più amati della televisione mettersi in gioco nel bel mezzo della natura incontaminata. Nonostante ciò, uno dei concorrenti scelti quest’anno ha seri ...

Isola dei Famosi - un concorrente abbandona il programma : ecco cosa è accaduto : A L'Isola dei Famosi 13 gli stenti, la fame e la pioggia hanno messo alla prova i naufraghi: un concorrente ha deciso di abbandonare il reality Mentre si trovano in nomination Eva Henger e Marco Ferri,...

Isola dei FAMOSI 2018/ Chiara Nasti getta la spugna? Per Stefano Bettarini "ha carattere da vendere" : ISOLA dei FAMOSI 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 18:18:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - un concorrente abbandona il reality? : L’Isola dei famosi 13, un concorrente abbandona? Ecco le ultime indiscrezioni alla vigilia della seconda puntata, in onda lunedì 29 gennaio su Canale 5. Isola dei famosi 2018, chi si ritira? Il cast della tredicesima edizione del reality show di Canale 5 già subisce una defezione? Lo lascia intendere il giornalista Gabriele Parpiglia sui social […] L'articolo Isola dei famosi 2018, un concorrente abbandona il reality? proviene da ...

Isola dei Famosi : Francesca Cipriani finge? Parla la mamma Rita : Francesca Cipriani ha finto il malore all’Isola dei Famosi? A Domenica Live si è Parlato oggi di fenomeni paranormali e la mamma di Francesca Cipriani, attuale concorrente de L’Isola, ha dato la sua sconvolgente testimonianza. Prima di Parlare di ciò, tuttavia, Barbara d’Urso ha voluto risolvere una spinosa questione: l’attacco di panico di Francesca sull’elicottero avvenuto lunedì in diretta e il suo malore ...

FRANCESCA CIPRIANI - Isola dei FAMOSI 2018/ Video - la mamma la difende : “Non finge - ecco perché è stata male” : FRANCESCA CIPRIANI, Video ISOLA dei FAMOSI 2018. La naufraga ha bisogni impellenti da espletare: “Dove la faccio? Ho mal di pancia...”. I compagni però la ignorano... la madre la difende(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:16:00 GMT)

Stefano De Martino in difficoltà sull'Isola dei Famosi : 'Non posso uscire dal residence' : Stefano De Martino non sta passando bei momenti come inviato de L'Isola dei Famosi. L'ex ballerino di Amici intervistato da Silvia Toffanin durante Verissimo ha confessato di non riuscire ad uscire ...

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini e Paola Di Benedetto - primi litigi : Monte però è soddisfatto! : Isola dei Famosi 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:54:00 GMT)

Francesco Monte/ Bacio segreto con Paola Di Benedetto : leader anche domani sera? (Isola dei Famosi) : Francesco Monte è sempre più vicino a Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi 2018, ma c'è chi crede che si tratti di una strategia per far ingelosire Cecilia Rodriguez. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:36:00 GMT)

Stefano De Martino in difficoltà sull'Isola dei Famosi : 'Non posso uscire dal residence' : Stefano De Martino non sta passando bei momenti come inviato de L'Isola dei Famosi. L'ex ballerino di Amici intervistato da Silvia Toffanin durante Verissimo ha confessato di non riuscire ad uscire ...

Isola dei Famosi 2018/ Il nuovo spoiler di Mara Venier : "Sono già nate due coppie!" : Isola dei Famosi 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:22:00 GMT)

Anticipazioni L'Isola dei famosi 2018 - ecco chi vuole lasciare il programma Video : E' passata appena una settimana dall'inizio dell'#Isola dei famosi 2018 in tv e alcuni dei concorrenti in gara danno gia' segni di stanchezza. Le Anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che nel corso della seconda puntata del reality show [Video] che vedremo in onda il 29 gennaio su Canale 5 potrebbero esserci dei colpi di scena clamorosi che riguarderanno alcuni dei concorrenti in gara quest'anno. Dall'Honduras, infatti, non arrivano ...

Isola dei Famosi 2018/ Una naufraga vicina al ritiro - ancora problemi per Francesca Cipriani : Isola dei Famosi 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 06:09:00 GMT)

Francesco Monte/ Bacio segreto con Paola Di Benedetto per fa ingelosire Cecilia Rodriguez? (Isola dei Famosi) : Francesco Monte è sempre più vicino a Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi 2018, ma c'è chi crede che si tratti di una strategia per far ingelosire Cecilia Rodriguez. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 05:40:00 GMT)