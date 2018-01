Isola dei Famosi 2018 Alessia Mancini e Paola Di Benedetto | primi litigi | Monte però è

Francesco Monte/ Bacio segreto con Paola Di Benedetto : leader anche domani sera? (Isola dei Famosi) : Francesco Monte è sempre più vicino a Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi 2018, ma c'è chi crede che si tratti di una strategia per far ingelosire Cecilia Rodriguez. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:36:00 GMT)

Stefano De Martino in difficoltà sull'Isola dei Famosi : 'Non posso uscire dal residence' : Stefano De Martino non sta passando bei momenti come inviato de L'Isola dei Famosi. L'ex ballerino di Amici intervistato da Silvia Toffanin durante Verissimo ha confessato di non riuscire ad uscire ...

Isola dei Famosi 2018/ Il nuovo spoiler di Mara Venier : "Sono già nate due coppie!" : Isola dei Famosi 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:22:00 GMT)

Anticipazioni L'Isola dei famosi 2018 - ecco chi vuole lasciare il programma Video : E' passata appena una settimana dall'inizio dell'#Isola dei famosi 2018 in tv e alcuni dei concorrenti in gara danno gia' segni di stanchezza. Le Anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che nel corso della seconda puntata del reality show [Video] che vedremo in onda il 29 gennaio su Canale 5 potrebbero esserci dei colpi di scena clamorosi che riguarderanno alcuni dei concorrenti in gara quest'anno. Dall'Honduras, infatti, non arrivano ...

Isola dei Famosi 2018/ Una naufraga vicina al ritiro - ancora problemi per Francesca Cipriani : Isola dei Famosi 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 06:09:00 GMT)

Francesco Monte/ Bacio segreto con Paola Di Benedetto per fa ingelosire Cecilia Rodriguez? (Isola dei Famosi) : Francesco Monte è sempre più vicino a Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi 2018, ma c'è chi crede che si tratti di una strategia per far ingelosire Cecilia Rodriguez. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 05:40:00 GMT)

Francesca Cipriani - Isola dei Famosi 2018/ Video - non c'è carta igienica : “Come faccio? Ho mal di pancia...” : Francesca Cipriani, Video Isola dei Famosi 2018. La naufraga ha bisogni impellenti da espletare: “Dove la faccio? Ho mal di pancia...”. I compagni però la ignorano...(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 04:15:00 GMT)

Chiara Nasti vs Alessia Mancini/ È lite all'Isola dei Famosi 2018 : Amaurys Perez fa da paciere? : Chiara Nasti lancia una frecciatina a distanza ad Alessia Mancini, paragonandola ad un pesce scorfano. Dall'Isola dei Meor, l'ex velina ignora tale diChiarazione ma...(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 22:50:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 : Paola Di Benedetto contro Alessia Mancini Video : Lunedì scorso è andata in onda la prima puntata della tredicesima edizione dell'Isola dei famosi e sta riscuotendo un grande successo. Il pubblico italiano segue con interesse e curiosita' le vicende dei naufraghi che hanno come sfondo la splendida Isola caraibica. Il reality della sopravvivenza sta facendo parlare molto di sé a causa di alcune liti tra i naufraghi. In realta' non stanno passando bei momenti per via delle forti precipitazioni ...

MARA VENIER/ "All'Isola dei Famosi 2018 sono nati due amori - ecco quali" (Verissimo) : MARA VENIER, super opinionista a L’Isola dei Famosi si racconta in un’intervista a Verissimo in cui svela alcuni retroscena del reality show e parla della sua passione per la moda.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 19:25:00 GMT)

EVA HENGER E CECILIA CAPRIOTTI/ Lite per una battuta hot : telespettatori indignati (Isola dei Famosi 2018) : Eva HENGER e CECILIA CAPRIOTTI sono state protagoniste di un divertente confronto - scontro hot a causa dell'eccessivo uso di cibo. E poi... (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 19:10:00 GMT)

Verissimo - Mara Venier rivela a sorpresa due coppie dell’Isola dei Famosi : Era il 2015 e Mara Venier serafica rivelava ai naufraghi l’esistenza di Playa Desnuda. Adesso ci ricasca, ma ad approfittare della rivelazione non sono tanto i concorrenti spiaggiati in Honduras quanto il pubblico da casa che nel corso dell’intervista dell’opionionista dell’Isola dei Famosi a Verissimo ha candidamente spoilerato “Mi pare che siano nati due amori, Francesco Monte con Paola Di Benedetto (l’ex ...

Mara Venier a Verissimo critica Stefano De Martino : “Doveva spogliarsi di più all’Isola dei Famosi” : Verissimo, Mara Venier punzecchia Stefano De Martino sull’abbigliamento all’Isola dei Famosi Mara Venier ancora una volta voce del popolo. Ospite di Verissimo, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha criticato il look scelto dal nuovo inviato Stefano De Martino. Lo scorso lunedì, durante la diretta condotta da Alessia Marcuzzi, molti telespettatori hanno avuto da ridire sul look […] L'articolo Mara Venier a Verissimo ...

Stefano De Martino all’Isola dei Famosi : “Non posso uscire dal residence” : Isola dei Famosi, Stefano De Martino a Verissimo racconta la vita da inviato Com’è la vita da inviato all’Isola dei Famosi? Non sempre rose e fiori, come si può immaginare. Stefano De Martino, corrispondente dell’edizione 2018, ha svelato alcuni retroscena del suo nuovo lavoro a Verissimo. L’ex marito di Belen Rodriguez ha raccontato che quando […] L'articolo Stefano De Martino all’Isola dei Famosi: “Non ...