Inter | Spalletti | Non sono preoccupato | difficoltà anche quando si vinceva

Inter - solo 1-1 contro la Spal : Paloschi beffa Spalletti al 90' - quarto pari di fila : L' Inter di Luciano Spalletti non sa più vincere: 1-1 contro la Spal , altra beffa al 90' (come contro la Fiorentina) , quarto pareggio consecutivo. E soprattutto altra prestazione da dimenticare in ...

Pareggite Inter - Spalletti ‘bacchetta’ la squadra e lancia un preoccupante allarme : L’Inter non sa più vincere. Con il pareggio del ‘Paolo Mazza’ con la Spal salgono a 9 le gare senza successo per i nerazzurri tra campionato e Coppa Italia. La squadra di Spalletti ha subito un crollo clamoroso negli ultimi due mesi, un dato preoccupante in vista della corsa alla Champions League. I risultati deludenti sono figli però di un gioco diventato prevedibile e non più brillante. Intervenuto ai microfoni di ...

Spal-Inter 0-0 La Diretta Spalletti vuole tornare a vincere : La SPAL, terzultima solitaria in classifica dopo il pur buon pareggio rimediato a Udine, ospita nell'anticipo domenicale delle ore 12.30 l'Inter, reduce dal controverso 1-1 casalingo del posticipo di ...

Formazioni ufficiali Spal-Inter : le scelte di Semplici e Spalletti : Formazioni ufficiali Spal-Inter – Il lunch match della 22^ giornata di Serie A tra Spal e Inter potrebbe rappresentare un crocevia importante per gli obiettivi delle due squadre. I nerazzurri andranno a caccia di un successo che manca ormai da ben da otto partite. Conquistare i tre punti significherebbe mantenere il quarto posto, indipendente dal risultato della Roma con la Sampdoria. La squadra di Spalletti però dovrà fare i conti una ...

Inter - Spalletti : "Pastore? Ne parliamo... Rafinha jolly - sta bene e mi ha sorpreso" : uno di quei giocatori che la società ha sentito, con i direttori ne stiamo parlando". Interpellato da PremiumSport alla vigilia della trasferta contro la Spal, Luciano Spalletti non si nasconde e apre ...

Rivoluzione Inter : ecco la nuova squadra di Spalletti per la Champions Video : Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale e l'#Inter sta ultimando le ultime mosse per rinforzare la rosa di Luciano Spaletti, che gia' ha accolto i primi due rinforzi: stiamo parlando di Lisandro Lopez, arrivato in prestito per 500 mila euro dal Benfica riscatto fissato a 9 milioni, e Rafinha Alcantara, arrivato dal Barcellona in prestito ed eventuale riscatto legato alle presenze, si parla di 35 milioni più 3 di bonus. Il ...

SPALLETTI - Inter/ "Pastore? E' importante - tiene unito il gregge. Spal? Dobbiamo vincere" : SPALLETTI, INTER: l'allenatore nerazzurro alla vigilia dell'impegno contro la Spal apre all'arrivo di Pastore con una battuta. Ma tutti i suoi pensieri sono sulla sfida di domani...(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 19:02:00 GMT)

Serie A - SPAL-Inter : i convocati di Luciano Spalletti 27-01-2018 : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha diramato la seguente lista dei convocati per la partita di domani alle ore 12.30 contro la SPAL. E’ stato diffuso l’elenco dei convocati dell’Inter di Luciano Spalletti. Sono 23 i giocatori che prenderanno parte alla trasferta contro la SPAL allo stadio ”Paolo Mazza” di Ferrara. La partita è in programma per Domenica 28 Gennaio alle ore 12.30. Sarà Piero Giacomelli l’arbitro designato. Il ...

Inter - Spalletti : 'Torniamo a vincere. Pastore? Un gran giocatore'. Convocato Rafinha : 'Dopo aver trovato il pareggio con la Roma, ci siamo accontentati e non mi è piaciuto. Siamo nelle condizioni di dover fare assolutamente dei risultati per raggiungere l'obbiettivo, non ci si può ...

Serie A - Inter; Spalletti : ”Sono fiducioso. Vedo applicazione e maturazione nel percorso che stiamo facendo” : L’allenatore dell’Inter ha presentato in conferenza stampa la sfida tra i Nerazzurri e la SPAL, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Serve solo una vittoria, non ci sono alternative per l’Inter nel match con la SPAL. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione al prossima Champions League, un eventuale passo falso infatti permetterebbe alla Roma di raggiungerli. La ...

Inter : Spalletti "Ramires?Conta chi c'è" : ANSA, - MILANO, 27 GEN - "Ramires? E' un mercato difficile, per qualsiasi società. Ci sono limiti e barriere che non si possono superare. Bisogna utilizzare bene il materiale a disposizione e noi di ...