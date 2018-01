Inter | solo 1-1 contro la Spal | Paloschi beffa Spalletti al 90' | quarto pari di fila

Inter - non solo Pastore : spunta il nome che nessuno si aspettava Video : L'obiettivo dell'#Inter è ormai chiaro a tutti. Il mercato [Video]nerazzurro passa attraverso il Fair Play finanziario e al momento la dirigenza, non avendo liquidita' sta cercando di portare a Milano giocatori in prestito con diritto di riscatto per la prossima stagione. Un buon modo per spostare di sei mesi il pagamento dei cartellini, ma anche un modo per rispedire al mittente e senza spese eventuali giocatori che con la maglia dell'Inter non ...

Inter - non solo Pastore : spunta il nome che nessuno si aspettava : L'obiettivo dell'Inter è ormai chiaro a tutti. Il mercato nerazzurro passa attraverso il Fair Play finanziario e al momento la dirigenza, non avendo liquidità sta cercando di portare a Milano giocatori in prestito con diritto di riscatto per la prossima stagione. Un buon modo per spostare di sei mesi il pagamento dei cartellini, ma anche un modo per rispedire al mittente e senza spese eventuali giocatori che con la maglia dell'Inter non hanno ...

Calciomercato Inter : Pastore e non solo : Giornata impegnativa per Ausilio, quella di oggi. Il ds dell’Inter incontrerà l’agente argentino Marcelo Simonian, per parlare di Pastore. Inoltre Ausilio, chiederà chiarimenti riguardo la situazione di Tomas Cuello, un giovane attaccante classe 200, di cui si parla un gran bene. Sappiamo come Javier Pastore sia il giocatore preferito della dirigenza nerazzurra, per il suo ruolo di trequartista, tanto desiderato da ...

Alitalia Interessa solo in parte : Anche EasyJet e Wizz Air interessate ad acquisire parti della compagnia che intanto ha deciso di abolire il volo diretto inaugurato appena un anno fa Roma Pechino

Inter - non solo Rafinha : spunta l’idea Kovacic. Sturridge in stand-by : Inter, non solo Rafinha: spunta l’idea Kovacic. Sturridge in stand-by Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, NON solo Rafinha- Dopo l’acquisto di Rafinha, l’Inter continua a tenere gli occhi vigili sul fronte mercato. Come riportato da “SportMediaset”, i nerazzurri potrebbero tentare l’assalto ad un altro centrocampista. ...

Inter - le parole di Spalletti fanno pensare solo una cosa Video : Domenica 21 gennaio alle ore 20,45 a San Siro è andato in scena il big match tra Inter e Roma, valido per la 21a giornata di Serie A. Le due squadre [Video] non sono andate oltre l'1-1, dando quindi il via libera alla Lazio di Simone Inzaghi, che sorpassa proprio i nerazzurri, piazzandosi al terzo posto in netta posizione di Champions League. I giallorossi sono andati in vantaggio nel primo tempo con El Shaarawy, bravo a sfruttare un rilancio ...

Calciomercato Inter - Per Rafinha manca solo l'ufficialità : dalla Spagna svelate cifre e modalità dell'operazione : Calciomercato Inter, secondo 'Mundo Deportivo' Rafinha avrebbe detto sì ai nerazzurri, mancherebbe solo l'ufficialità: ecco cifre e modalità dell'operazione Affare concluso. Rafinha Alcantara è un ...

Pechino taglia il calcio : stop agli investimenti folli nel pallone. Inter e Milan (ma non solo) tremano : “Le prospettive sono luminose ma restano sfide impegnative”. Quali parole migliori di quelle pronunciate dal presidente Xi Jinping all’ultimo congresso del Partito Comunista per sintetizzare la complicata situazione del pallone con gli occhi a mandorla. L’avanzata inesorabile nel calcio si è arrestata: la Cina aveva investito tanto, comprando squadre in giro per il globo, portando nella SuperLeague locale campioni Internazionali. L’Oriente ...

Inter - non solo Roma : in campo contro il bullismo : L'Inter scende in campo per la lotta al cyberbullismo . Il club nerazzurro, con il supporto di Pirelli, insieme all'ufficio scolastico della Regione Lombardia, ha organizzato un seminario formativo ...