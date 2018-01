: Inter, il crollo è clamoroso: 9 "flop" consecutivi ed alcune scelte incomprensibili, la Champions è a rischio! - CalcioWeb : Inter, il crollo è clamoroso: 9 "flop" consecutivi ed alcune scelte incomprensibili, la Champions è a rischio! - MarcoStephan92 : RT @rubert0s: La stagione dell'Inter in breve: Condizione al top e non perdi per 16 partite-> Perdi la prima e subito la seconda -> Crollo… - wtunicorn : RT @rubert0s: La stagione dell'Inter in breve: Condizione al top e non perdi per 16 partite-> Perdi la prima e subito la seconda -> Crollo… - rubert0s : La stagione dell'Inter in breve: Condizione al top e non perdi per 16 partite-> Perdi la prima e subito la seconda… - vivainter88 : @Inter ciao quarto posto...........il crollo inevitabile quando giochi di merda e hai una squadra senz'anima -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2018) L’non va. Ancora una volta i calciatori di Spalletti sono usciti dal campo a testa bassa dopo una gara al di sotto delle attese. Si tratta della gara numero 9 consecutivamente senza vittorie, male, troppo male per un club che ambisce alle zone alte della classifica. Al di là dei punti però, sono le prestazioni a preoccupare maggiormente tifosi ed addetti ai lavori. Guardando l’si nota chiaramente una manovra sonnolenta, senza un cambio di passo utile a creare pericoli e tutto ciò si riflette chiaramente nei dati offensivi dell’, squadra che va in rete con enorme fatica. In società le idee sembrano essere davvero confuse. Appare infatti chiaro come si siano spente le fonti di gioco esterne di Spalletti, il duo Candreva-Perisic, ma il club invece invenire lì sul mercato, sta continuando ad ammonticchiare centrocampisti centrali. Non esiste in ...