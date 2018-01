Inter | Ausilio | ' Pastore? Tra il dire e il fare c' è il Psg'

Calciomercato Inter - il ds Ausilio fa il punto sulle trattative in corso : le ultime novità : Calciomercato Inter – Inter, il ds Ausilio ha parlato oggi delle trattative di Calciomercato dei nerazzurri prima della gara contro la Spal della squadra di Spalletti. Interpellato da PremiumSport, Ausilio ha dichiarato: “Pastore? Sapete più voi di quanto in realtà i fatti dimostrano. A parte il piacere di sapere che Pastore vede l’Inter come opportuntà. Fra noi e lui c’è feeling ma fra il dire e il fare ci passa il PSG che è titolare del ...

Inter - Sabatini e Ausilio ad Appiano per summit di mercato : summit di mercato per l'Inter ad Appiano Gentile. Il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno raggiunto il centro sportivo nerazzurro anche per ...

Calciomercato Inter - Ausilio formula l'offerta al Psg per Pastore : ecco le condizioni per l'affare : La proposta formulata dall'Inter, secondo le indiscrezioni lanciate da Premium Sport, prevede un prestito molto oneroso da 6-8 milioni di euro, che al momento rappresenta la prassi per la società ...

Calciomercato Inter : Sturridge Interessa a Sabatini ed Ausilio : In queste ultime ore, in casa Inter si è fatto un’altro nome per il reparto offensivo: Daniel Sturridge Dopo che il mercato in entrata ha di fatto regalato due colpi in casa nerazzurra, prima quello di Lisandro Lopez dallo Sporting Lisbona, il secondo quello di Rafinha dal Barcellona. Due colpi per due reparti che li necessitavano. Soprattutto in quello arretrato, dove a parte Miranda e Skriniar, i due titolari, restava solo ...

Calciomercato Inter - svelato il 'Mister X' che sta trattando Ausilio Video : Un budget praticamente azzerato dopo il completo autofinanziamento imposto dai vincoli legati al Fair Play Finanziario e dallo stretto giro di vite del governo cinese che sta complicando gli investimenti da parte di Suning, non sta comunque fermando la dirigenza dell'#Inter che, come ampiamente promesso, alla riapertura della sessione di Calciomercato non si è fatta trovare impreparata. Il tecnico Luciano Spalletti, dopo la crisi di risultati e ...

Calciomercato Inter - Ausilio non si nasconde : in arrivo altre ‘opportunità’ : Calciomercato Inter – Il posticipo della domenica del campionato di Serie A mette di fronte Inter e Roma, ecco le dichiarazioni Ausilio ai microfoni di Premium Sport prima del match: “Vorrei parlare della partita, è questo che conta. Si riparte dopo un periodo di appannamento, ma abbiamo tanti punti e siamo in corsa con gli obiettivi di inizio anno. Non sarà una gara decisiva, ce ne saranno tante altre. Il mercato è imprevedibile, ...

Inter - Ausilio vola a Barcellona : si prova il doppio colpo Video : Una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato [Video] è sicuramente l'#Inter, chiamata a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. L'ex allenatore della Roma si è fatto sentire in particolar modo dopo il pareggio contro la Fiorentina, chiedendo a gran voce un difensore centrale. Centrale difensivo che è stato ufficializzato ieri, con l'approdo a Milano dell'argentino, Lisandro Lopez, arrivato dal ...

