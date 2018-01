Inps | Boeri ci ripensa e salda gli arretrati all' ex direttore Nori

Inps - Boeri : inviate 3 - 2 milioni di buste arancioni. Arriveremo a 7 milioni : Teleborsa, - Sono 3,2 milioni le "buste arancioni" inviate ai lavoratori . A renderlo noto è il Presidente dell'INPS, Tito Boeri, in occasione della celebrazione dei 120 anni dell'Istituto. " Vogliamo ...

Bufera sul concorso Inps e certificazioni inglese B2 : Boeri denuncia falsi attestati e TAR fa marcia indietro : Ancora tutta in divenire per il concorso INPS la questione relativa alle certificazioni d'inglese B2: tanto criticate per la selezione pubblica, queste sono state raggirate con falsi attestati venduti dai centri di formazione ma allo stesso tempo il criterio di selezione è stato pure impugnato dal TAR come illegittimo. Con la chiusura del bando lo scorso 27 dicembre, le polemiche sembravano tutte terminate ma così non è stato e la vicenda si è ...

Inps - Tito Boeri : "Se la fiducia è esaurita sono pronto a lasciare" : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, si dice pronto a lasciare il suo incarico nel caso non ci fosse più fiducia in lui da parte del governo. "Se vogliono liberarsi di me c'è un modo molto semplice - ...

RIFORMA PENSIONI/ Inps - il Pd pronto a scaricare Boeri (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Inps, il Pd pronto a scaricare Tito Boeri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 dicembre(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 14:34:00 GMT)

Inps : Landini - Boeri non si sostituisca al Governo ma faccia il Presidente : Palermo, 2 dic. (AdnKronos) - "Come è noto, i conti della previdenza nel nostro paese non sono in rosso, il problema di fondo è riordinare l'Inps e penso che il Presidente dell'Inps non debba mai essere quello che pensa di sostituire il Governo o il ministro del Lavoro, deve fare il suo mestiere , c

Inps - al via il concorso per 365 giovani laureati. Boeri : 'Partecipate - non andate all'estero' : 'I giovani facciano domanda e non vadano all'estero'. È l'appello del presidente dell'Inps Tito Boeri, che ha presentato a Napoli oggi il nuovo concorso dell'istituto previdenziale, che porterà a 365 ...

