Infortunio Verdi | clamoroso | l’attaccante si ferma contro il Napoli!

Infortunio Verdi - la decisione del Bologna per la gara contro il Torino : Infortunio Verdi – A due giorni dalla partita dell’Olimpico contro il Torino , il Bologna ha svolto una serie di esercitazioni tattiche a Casteldebole per rifinire la preparazione in vista dell’in contro coi granata. Vasilis Torosidis e Simone Verdi sono rientrati in gruppo e hanno lavorato regolarmente con i compagni, allenamento differenziato per Angelo Da Costa. Buone notizie dunque per Donadoni con Verdi che sarà della ...

Infortunio Verdi - stop in allenamento per l’attaccante del Bologna : i dettagli : Infortunio Verdi – “A tre giorni dalla gara dell’Olimpico, continua la preparazione dei rossoblù a Casteldebole: i rossoblù hanno lavorato in palestra, per poi svolgere una serie di esercitazioni tattiche suddivisi per reparti e una partitella a campo ridotto. Vasilis Torosidis si è allenato in seduta differenziata dopo la sindrome influenzale, lavoro differenziato anche per Simone Verdi a causa di un lieve affaticamento muscolare. ...