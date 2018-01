Infortunio Schick | ancora uno stop per l’attaccante ceco | salta la Sampdoria

Roma - ancora un Infortunio per Schick. Oggi salta la Sampdoria : Non c'è pace per Patrik Schick: dopo mesi in infermeria, tornato nelle ultime settimane in buone condizioni, Oggi l'attaccante salterà la partita contro la Sampdoria per un fastidio muscolare. Altri ...

Infortunio Schick/ Roma news - il ceco si ferma : a rischio la partita contro la Sampdoria : Infortunio Schick, Roma news: l'attaccante ceco si è fermato in allenamento e rischia di saltare la partita di campionato contro la Sampdoria, da valutare le condizioni in queste ore(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:50:00 GMT)

Infortunio PEROTTI/ Problema al bicipite femorale : salta Inter-Roma? Chi al suo posto? Dubbio Schick-Gerson : INFORTUNIO PEROTTI, As Roma News: l'esterno d'attacco rischia di saltare la gara con l'Inter di domenica per un Problema al bicipite femorale della coscia destra. Da valutare le condizioni.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:48:00 GMT)