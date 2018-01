Influenza senza fine | il pericolo del virus australiano

: In questi giorni in cui sono malata sto sempre col pigiama e di sera sto con l'ansia di addormentarmi senza riuscir… - warmjerico : In questi giorni in cui sono malata sto sempre col pigiama e di sera sto con l'ansia di addormentarmi senza riuscir… - Lawliet_L_37 : @seunghyunra @BaekM01 @artcyeol Scusa ma di cosa stai parlando... La Bighit era una delle case discografiche più de… - Never1Eve : L'influenza mi viene poco e sempre senza febbre, quindi non importa quanto sto male, per tutti sto sempre bene. Che fortuna. - francescodelu11 : @mazzettam magari di trovarne bianchi sgarbati offensivi sbrigativi e incompetenti ( senza offendere la categoria)… - nissanwg : @mgmaglie Trallalleggiavo (meglio o peggio di "petaloso"?) con la TV senza audio come sempre quando ho riconosciuto… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 28 gennaio 2018) L'inizio del 2018 ha portato con sé una grande epidemia di #che ha messo letteralmente in ginocchio milioni di persone e, di conseguenza, ha anche creato numerosi disagi a livello ospedaliero. Sono molte infatti le strutture mediche che si sono trovate in grande difficolta' nel gestire i soggetti affetti dalle, proprio a causa dell'elevato sovraffollamento. Adesso che il picco sembrerebbe essere passato e cominciano a diminuire i casi, Giovanni Rezza del dipartimento malattie infettive dell'ISS Istituto Superiore della Sanita' ha messo in conto un possibile ritorno dell'epidemia causato dal #A-H3N2 attualmente latente in Italia, ma che potrebbe presto 'risvegliarsi'. Gia' in passato si è avuto modo di avere a che fare con tale ceppole e i dati che sono stati registrati nel corso degli anni sono piuttosto allarmanti.2018: i ...