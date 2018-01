Incidente con ribaltamento a Meda | una donna ferita

Soldini - Incidente nell'Oceano Indiano/ Video - dopo collisione perde un timone : “Lo cambiamo e continuiamo” : Soldini, incidente nell'Oceano Indiano: Video. dopo collisione perde un timone: “Lo cambiamo e continuiamo”. Le ultime notizie sullo skipper a caccia del record sulla Rotta del Té(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 17:32:00 GMT)

Incidente stradale/ A2 Salerno : contromano in autostrada il giorno del compleanno - due morti (oggi 28 gennaio) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 28 gennaio: A2 a Salerno, giovane in contromano in autostrada il giorno del suo compleanno, due morti. Tragedia a Brescia, morto bimbo 4 anni(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:02:00 GMT)

Bologna - drogato e con la patente sospesa causa un Incidente mortale : arrestato : Nonostante avesse la patente sospesa, guidava la sua auto, oltretutto mentre era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E ha provocato un incidente mortale. Ora, D. C., 47 anni, è stato arrestato ...

Incidente stradale/ A26 - maxi-scontro in autostrada : 19 macchine e 2 tir coinvolti - almeno otto feriti : Incidente stradale, oggi 27 gennaio 2018: un giovane di 23 anni è morto in provincia di Ravenna dopo aver perso il controllo dell'auto. Un 81enne è stato investito in provincia di Catanzaro.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:52:00 GMT)

Spaventoso Incidente con maxi-tamponamenti sulla A26 Genova Voltri - numerosi feriti : Un grosso incidente si è verificata nella mattinata di oggi al confine fra Liguria e Piemonte, precisamente sull'Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Il tratto stradale tra Ovada e il...

Incidente treno : vicequestore Napoli - a lavoro con droni e scansione 3D binari : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - Attrezzature all'avanguardia e droni, ci sono i migliori strumenti della Polizia di Stato in campo per cercare di chiarire quanto è accaduto ieri mattina, lungo la tratta regionale in cui si è verificato il deragliamento di un treno trenord che ha provocato - un chilome

Incidente nello spazio per Ariane 5 : Perso il contatto con il razzo : Poco dopo l'avvio della missione, si è Perso il controllo del razzo Ariane 5 e i satelliti sono finiti nel posto sbagliato.Come rivela l'Arianespace, la società costruttrice del vettore, poco dopo l'avvio della missione è stato Perso il contatto, per circa nove minuti, con Ariane 5, il razzo realizzato per conto dell'Esa, l'Agenzia spaziale europea. Un Incidente non da poco visto che ha avuto come conseguenza ...

Incidente treno : Conftrasporto - si guardi a sicurezza : Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Si guardi alla sicurezza della rete italiana anziché fare shopping all'estero". A chiederlo è il presidente di Conftrasporto e vice presidente di Confcommercio Paolo Uggè dopo la tragedia ferroviaria di oggi nel Milanese. "Mi pare il caso che, soprattutto dopo una traged

Incidente STRADALE/ Montesilvano - auto si schianta contro palo : due feriti (oggi 25 gennaio) : INCIDENTE STRADALE: ultime notizie di oggi, 25 gennaio 2018. Montesilvano, auto si schianta contro palo: due feriti. Torino, tir si ribalta e perde carico di bobine metalliche su tangenziale(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:39:00 GMT)

Incidente ferroviario Milano - Codacons : "Tragedia annunciata" : Un treno è deragliato alle porte di Milano alle 7 di giovedì mattina. Il bilancio è di tre morti e decine...

Milano : Berlusconi su Incidente treno - recuperare gap infrastrutture : Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Siamo, purtroppo, in debito su tutte le infrastrutture rispetto agli altri Paesi Ue, e questo è quindi un tema sul quale ci dovremo impegnare a migliorare. Incidenti come questo accadono in tutti i Paesi, ma bisogna accertarne le cause affinché non si ripetano". Così Sil

Isola dei Famosi - piccolo Incidente per Mara Venier. L'opinionista si contorce dal dolore : Ieri sera è andata in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi e, tra litigi e misteri, anche l'opinionista Mara Venier è stata la protagonista di un piccolo incidente.Quasi alla fine della diretta, Alessia Marcuzzi ha chiamato la pubblicità, ma una volta che le telecamere sono tornate in studio, il pubblico si è accorto che stava succedendo qualcosa. Mara Venier, infatti, non riusciva più a sedersi sulla poltrona e, non appena ci ...

Soccorsa dall'elicottero dopo l'Incidente. Donna trasportata d'urgenza ad Ancona : MONTEGRANARO Un'anziana è stata Soccorsa dall'eliambulanza questa mattina dopo essere rimasta coinvolta in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale Vergrense, in terrritorio di Montegranaro.

Incidente con l'auto blu della Provincia : paga l'autista A bordo dell'Audi c'erano anche Rossi e Olivi : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Perde il controllo dell'auto Si schianta contro un ...