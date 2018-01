In moto da cross nei corridoi dell' ospedale | la sorpresa di Oddera

Pilota di motocross muore sotto gli occhi degli amici : Da anni tra i migliori piloti italiani di "flat track" - categoria del motociclismo a metà tra pista e motocross - Marco Buzzi ha perso la vita domenica pomeriggio sulla pista da motocross di Pezzolo di...

motoGP 2018 – Thomas Luthi torna in sella dopo l’infortunio! Allenamenti nel cross - esordio nei test di Sepang : Thomas Luthi aveva concluso il 2017 nel peggiore dei modi con una frattura alla caviglia destra rimediata durante le qualifiche del GP di Malesia. A Sepang lo svizzero non era poi riuscito a scendere in pista per la gara consegnando così il Mondiale della Moto2 a Franco Morbidelli. Il centauro sarà protagonista quest’anno in MotoGP con la Honda RC213V del team Marc VDS, compagno di squadra proprio del pilota romano. Quell’infortunio ...

motoCROSS COMMISSARIO TRAVOLTO E UCCISO/ Omertà dei piloti - due indagati : titolare impianto - “siamo sconvolti” : MOTOCROSS COMMISSARIO TRAVOLTO e UCCISO: è successo ieri in una gara di cross al kartodromo South Milano di Ottobiano, nel Pavese. I piloti hanno continuato a gareggiare, poi la confessione.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 23:23:00 GMT)

motocross - Mondiale 2018 : il calendario completo e tutte le date. 20 Gran Premi da marzo ad ottobre : Saranno 20 i round del calendario iridato 2018 della MxGP.Un percorso assai variegato che andrà a toccare 16 Nazioni diverse (3 volte l’Italia) disputando il celebre Motocross delle Nazioni negli Stati Uniti il 7 ottobre. La partenza sarà in Argentina il 4 marzo sull’ormai noto sterrato di Neuquen mentre le novità sono rappresentate dall’appuntamento in Turchia e dall’ultimo atto di Imola, a 53 anni di distanza. Un tracciato ricavato in zona ...