Immenso Roger Federer | a 37 anni vince gli Australian Open È lo slam n 20

: Sono tre anni che pensiamo “questa è l’ultima chance”. Ed invece ancora una volta immenso Roger Federer!!! ?????? - FabioMicheli1 : Sono tre anni che pensiamo “questa è l’ultima chance”. Ed invece ancora una volta immenso Roger Federer!!! ?????? -

(Di domenica 28 gennaio 2018) Roger Federer consolida la sua leggenda: trionfa agli Australian Open, conquista a 37il 20esimo torneo del Grandebattendo Marin Cilic 2-6 6-7 6-3 3-6 6-1 in una partita giocata ad altissimi livelli conclusasi al quinto set, combattutissimo al di là del risultato. Roger Federer trionfa agli @AustralianOpen e conquista il 20esimo. @rogerfederer batte @cilic_marin 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 @Agenzia_Italia pic.twitter.com/CZrunuizhF — Andrea Cauti (@andreacauti) 28 gennaio 2018 Per capire chi è Roger Federer basta leggere un po' di numeri che lo riguardano. E per questo ci facciamo aiutare da Wikipedia. Il Maestro Soprannominato The Swiss Maestro, grazie ai record e al numero di titoli conseguiti, allo stile di gioco efficace e vincente su ogni superficie, all'eccellente rendimento dimostrato sia nel breve sia nel ...