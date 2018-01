Il Sant' Agnello ferma la capolista Agropoli Nardo | Due punti persi

Agropoli - missione riscatto a Sant 'Agnello : Agropoli - I tre pareggi consecutivi dall'inizio del nuovo anno non sono di certo uno score positivo per l' Agropoli che domenica scorsa, a seguito del pareggio interno contro il San Vito Positano, si ...

Sant 'Agnello - Lauro convocato dalla Rappresentativa Juniores : NAPOLI - Giuseppe Lauro , attaccante classe 2000 del Sant'Agnello , è stato convocato dalla Rappresentativa Campania Juniores in vista del 57° Torneo delle Regioni. La competizione si terrà in Abruzzo ...

Sant 'Agnello - Nardo : "Contro il Solofra è come una finale" : NAPOLI - Francesco Nardo , tecnico del Sant'Agnello ha fatto il punto della situazione dopo l'amichevole dei suoi contro il Vico Equense. "Sono molto soddisfatto della prova offerta dai miei ragazzi - ...

Sant 'Agnello - ecco Sant oro : "Non potevo rifiutare questa chiamata" : Sant'Agnello - Tecnica e velocità al servizio della squadra. Antonio Santoro , classe 1998, è il nuovo acquisto del Sant'Agnello , club campano che milita in Eccellenza. La sua carriera è cominciata nel ...

Castel San Giorgio e Sant'Agnello si annullano : Lauro e Di Sanza in gol : NAPOLI - Castel San Giorgio e Sant'Agnello hanno pareggiato 1-1 nel match valevole per l'11a giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Una sfida che contava tanto per entrambe. I padroni di ...