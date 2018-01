: RT @OptiMagazine: Il ritorno di @MetaErmal e @FabrizioMoroOff a #Sanremo2018: “Partecipare al Festival non era preventivato, ma ci siamo tr… - an12frnc : RT @OptiMagazine: Il ritorno di @MetaErmal e @FabrizioMoroOff a #Sanremo2018: “Partecipare al Festival non era preventivato, ma ci siamo tr… - EliHooli : RT @OptiMagazine: Il ritorno di @MetaErmal e @FabrizioMoroOff a #Sanremo2018: “Partecipare al Festival non era preventivato, ma ci siamo tr… - blueslogan : Il ritorno di Ermal Meta e Fabrizio Moro a #Sanremo2018: “Partecipare al Festival non era preventivato, ma ci siamo… - all_music_it : Il ritorno di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018: “Partecipare al Festival non era… - OptiMagazine : Il ritorno di @MetaErmal e @FabrizioMoroOff a #Sanremo2018: “Partecipare al Festival non era preventivato, ma ci si… -

(Di domenica 28 gennaio 2018) La coppia inedita di quest'anno è sicuramente quella di, in gara nei Big delcon il brano Non mi avete fatto niente.I due cantautori italiani tornano sul palco dell'Ariston ad un anno di distanza dai rispettivi progetti. Entrambi, infatti, hanno partecipato alla scorsa edizione deldisi è classificato terzo con Vietato Morire, mentreè risultato al settimo posto con Portami Via. Anche grazie aldi, il 2017 è stato un anno molto importante per entrambi i cantanti, che hanno portato a casa traguardi notevoli, tra album e tour da record.I due cantautori tornano ain coppia, con una canzone dal significato importante e fortemente attuale: Non mi avete fatto niente è un brano contro la paura per il terrorismo, di cui testo e musica sono state scritti a quattro mani ...