Il giorno della Memoria e il post offensivo  della sindaca leghista

Nel giorno della memoria la frase razzista della sindaca leghista : 'È il giorno della memoria, ricordatevi di andare a pijarlo...'. A scrivere la frase ieri in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook è stata la sindaca leghista di Gazzada Schianno (Varese), ...

Blitz della polizia russa : fermato Navalny - oppositore di Putin - nel giorno della manifestazione antigovernativa : ... alle quali il blogger non si è potuto candidare per i suoi guai giudiziari, ritenuti di matrice politica da molti osservatori.

giorno della Memoria : il mondo ricorda l'orrore della Shoah : Il 27 gennaio 1945 vennero aperti i cancelli del lager di Auschwitz rivelando al mondo i crimini compiuti dai nazisti contro il popolo ebraico. Nel famigerato campo di sterminio nazista in meno di cinque anni mori' oltre un milione di persone. Il lager occupava un'area di quasi ...

Dieta della Luna per dimagrire in un giorno : La Dieta della Luna può far dimagrire di circa 2 chili in un giorno. Va fatta con la Luna piena o Nuova. Ecco cosa si mangia e come funziona.

All'Iti Fermi conferenza concerto per il giorno della memoria : Nel 73esimo anniversario dell'apertura dei cancelli di Auschwitz, lunedì (29 gennaio), il polo Isi Fermi-Giorgi di Lucca organizza, all'aula magna dell'Isi Fermi, una particolare conferenza-concerto a ...

giorno della Memoria : medaglie d'onore consegnate agli ex deportati : ... militari e civili, internati nei campi nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra durante il secondo conflitto mondiale. Quest'anno il riconoscimento è stato assegnato alla ...

BuongiornoLivorno : giorno della Memoria : vecchi e nuovi nazismi. : La privazione dei diritti umani si manifesta soprattutto nella mancanza di un posto nel mondo. Arendt vede una continuità con lo Stato-nazione e insiste sul nesso fra espulsioni e sterminio. Quello ...

giorno della Memoria - Alla scoperta di Hertzo Haft - la 'belva giudea' che mise Auschwitz k.o. : Deportato nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, il pugile polacco Hertzo Haft vince 75 incontri tra i detenuti per poi fuggire in America. La boxe, la sfida a Marciano, le nozze e quell'...

giorno della Memoria : perché si celebra oggi e cosa significa : Genova - oggi si celebra il Giorno della Memoria: si tratta di una giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto e la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell'Armata ...

Oggi è il giorno della Memoria : Oggi 27 Gennaio ricorre il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz e questo Giorno fu scelto nel 2005 dalle Nazioni Unite per la commemorazione. La ricorrenza quest’anno coincide con l’80° anniversario delle leggi razziali promulgate dal governo fascista e condannate Oggi, in occasione della ...

Musica - teatro e spunti di riflessione per il giorno della memoria : Agli inizi del XXI secolo si auspicava un mondo in cui le differenze non sarebbero più state causa di divisioni. La perdita di valori, un feroce relativismo unito allo smarrimento di rapporti umani ...

giorno della memoria : Raffaele Jaffe : Al football, nuovo sport giunto dall'Inghilterra, si appassiona quando un Giorno, rincasando dal lavoro, incontra lungo la strada alcuni suoi studenti . Questi stanno partendo alla volta di Caresana ...

Che cos'è la Shoah - il giorno della Memoria : Roma, 27 gennaio 2018 - Oggi è Giorno della Memoria , ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell' Olocausto. Con questo termine si indica, a partire ...

giorno della Memoria - niente 'Bella Ciao' a scuola : niente "Bella ciao" per la Giornata della Memoria. A Roma, nella scuola Franchetti dello storico quartiere di San Saba, i bambini avrebbero dovuto cantare la storica canzone partigiana per onorare la Memoria di Bruno Fantera, "Giusto tra le nazioni" che salvò dalle deportazioni una famiglia di ebrei e a cui è stata dedicata una targa.Durante una riunione del consiglio d'istituto, però, si legge su la ...