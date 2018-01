Il Cancro è una malattia artificiale | nell’antichità non esisteva

'Ho il Cancro ma non ho paura. È una sfida difficile per me e per tutti i sistemi sanitari' : Di fronte ai colleghi ha espresso la speranza che i medici di tutto il mondo, i sistemi sanitari nazionali di tutto il mondo, possano collaborare come una comunità, per garantire ai pazienti le ...

I test genetici predittivi per una giusta prevenzione contro il #Cancro dal BRCA alle altre mutazioni : Negli ultimi tempi i casi di tumore sembra stiano aumentando, o forse è semplicemente la percezione che ne abbiamo. Più si cresce e più facilmente si ha a che fare con amici o parenti colpiti da questa malattia, quando non siamo noi stessi a dover fare i conti con patologie più o meno gravi. Ma perché ci si ammala di cancro? Nei tessuti normali le cellule si riproducono dividendosi, al fine di fare fronte alle varie necessità ...

I test genetici predittivi per una giusta prevenzione contro il #Cancro dal BRCA alle altre mutazioni : Negli ultimi tempi i casi di tumore sembra stiano aumentando, o forse è semplicemente la percezione che ne abbiamo. Più si cresce e più facilmente si ha a che fare con amici o parenti colpiti da questa malattia, quando non siamo noi stessi a dover fare i conti con patologie più o meno gravi. Ma perché ci si ammala di cancro? Nei tessuti normali le cellule si riproducono dividendosi, al fine di fare fronte alle varie necessità ...

Bicarbonato di sodio contro il Cancro - perché la 'terapia Simoncini' è una bufala : Tullio Simoncini, già radiato in Italia dall'ordine dei medici e ora condannato a 5 anni, è noto per aver millantato cure oncologiche a base di Bicarbonato

Scopre di avere un Cancro al cervello ma dà alla luce una bambina : "Ho vinto la battaglia" : E' stata lei stessa a decidere di condividere la sua storia. Una storia di coraggio e amore. A Dana Scatton, 18 anni, della Pennsylvania, era stato diagnosticato un raro tumore cerebrale...

Muore di Cancro a 27 anni ma prima scrive una lettera : La vita è un dono : Un vero e proprio appello alla vita quello fatto su Facebook da Holly Butcher, una ragazza di 27 anni del New South Wales che ha combattuto ed è morta a causa di un cancro.La ragazza ha così scritto una lettera pubblicandola sul suo profilo social indirizzata ai suoi amici, virtuali e non: "Ho sempre immaginato di diventare grande, che un giorno avrei avuto le rughe e i miei capelli sarebbero diventati bianchi. Ho sognato di fare una ...

Paolo Fox/ Oroscopo 2018 - oggi 7 gennaio : Cancro buona Luna - Leone molte speranze : Oroscopo Paolo Fox, oggi domenica 7 gennaio 2018: le previsioni per tutti i segni. Giornata interessante per i nati sotto il segno del Leone, Sagittario recupero lento e faticoso.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:23:00 GMT)

Oroscopo 2018/ Paolo Fox - previsioni oggi 6 gennaio : molte speranze per il Leone e una buona luna per il Cancro : Paolo Fox, Oroscopo di oggi 6 gennaio 2018, tutte le previsioni: svolta positiva per il Leone, cresce anche la Vergine. In un momento difficile il Capricorno. Quale è il segno più fortunato?(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:00:00 GMT)

Morta Marina Ripa di Meana. Una lotta contro il Cancro durata oltre 16 anni : Il mondo dello spettacolo piange la morte di Marina Ripa di Meana. Muore dopo aver condotto la sua guerra personale contro il cancro. Aveva 76 anni. Ha lasciato un testamento in formato video.

Marina Ripa di Meana è morta. A maggio choc a Pomeriggio 5 : sfigurata da una terapia alternativa anti-Cancro : Protagonista della vita culturale e televisiva italiana dagli Anni Sessanta, è sempre stata considerata una donna 'fortunata': bella, benestante, brillante, amica del bel mondo della spettacolo, dell'...

Malata di Cancro muore poco dopo essersi sposata. Una storia che sta emozionando il web : Fino all'ultimo ha voluto vivere senza riserve e ora la sua storia sta sta commuovendo il mondo intero. Le foto del suo matrimonio, postate su Facebook, sono diventate il simbolo della sua lotta ...

PAOLO FOX E BRANKO/ Oroscopo oggi 2 gennaio 2018? : segni di fuoco - Luna piena in Cancro per l'Ariete : Oroscopo PAOLO Fox di oggi, martedì 2 gennaio 2017, analisi dei segni zodiacali in difficoltà e crescita. Bella energia per i Pesci che reagiscono, Luna opposta per il Capricorno.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 20:38:00 GMT)

Oroscopo 2018 - Cancro/ Il nuovo anno del segno : fortuna in arriva a Giugno : Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del Cancro. Le novità porteranno i nati sotto questo segno a liberarsi dai pesi accumulati nel difficoltoso anno precedente.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 11:09:00 GMT)

"A 14 anni mi hanno diagnosticato il Cancro - mi chiedevo 'perché proprio a me'. Quei giorni sospesi mi hanno donato una forza nuova" : Nel 2012 Leoluca Stanzione aveva 14 anni, giocava a calcio e viveva a Taranto una vita normale. Un giorno, senza un vero preavviso, gli aghi, gli ospedali e le analisi sono diventate la sua nuova routine, la nuova normalità. È stato in quell'anno che i medici hanno diagnosticato al ragazzo un sarcoma al polpaccio, dando il via a una fase della sua vita che si sarebbe svolta per lo più a Bologna, dove le cure gli hanno ...