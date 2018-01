IL CALENDARIO DI FEBBRAIO 2018

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 CALENDARIO domenica 11 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : domenica 11 febbraio davvero molto ricca alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata infarcita di eventi e di grande spettacoli sulla neve e sul ghiaccio sudcoreano: si assegneranno ben sette titoli. Finalmente incomincia il programma di sci alpino e si parte con il botto: spazio alla discesa libera maschile , ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – CALENDARIO martedì 13 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : Non c’è tempo per rifiatare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e infatti martedì 13 febbraio sarà davvero senza sosta con ben 9 titoli in palio. Divertimento assicurato e tanto spettacolo su neve e ghiaccio in Corea del Sud, ci sarà davvero di tutto e ogni palato potrà deliziarsi con le discipline predilette. Lo sci alpino sarà impegnato con la combinata maschile, Arianna Fontana cerca il colpaccio sui 500m nello short track, in ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – CALENDARIO lunedì 12 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : lunedì 12 febbraio sarà una delle giornata più ricche alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 visto che si assegneranno ben 12 titoli: praticamente tutti gli sport in programma coroneranno alcuni nuovi Campioni. Proprio per questo motivo non bisognerà distrarsi nemmeno un istante e bisognerà godersi tutto fino all’ultimo istante. Si inizia con il team event di pattinaggio artistico che arriva alle sue battute finali dopo tre giornate ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – CALENDARIO domenica 11 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : domenica 11 febbraio davvero molto ricca alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata infarcita di eventi e di grande spettacoli sulla neve e sul ghiaccio sudcoreano: si assegneranno ben sette titoli. Finalmente incomincia il programma di sci alpino e si parte con il botto: spazio alla discesa libera maschile, probabilmente la gara più attesa in cui l’Italia spera nel colpaccio con Peter Fill, Dominik Paris e ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – CALENDARIO sabato 10 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : sabato 10 febbraio si assegnano le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giornata davvero molto lunga sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreani con ben 5 titoli in palio in cinque sport differenti. Il primo podio arriverà dallo sci di fondo con la skiathlon femminile, poi a seguire gli imperdibili 1500m femminili nello short track con AriannA Fontana sugli scudi. All’oro di pranzo riflettori puntati sulla sprint di ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – CALENDARIO venerdì 9 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : venerdì 9 febbraio iniziano le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giornata cruciale in Corea del Sud: si aprono ufficialmente i Giochi riservati alle discipline su nuove e ghiaccio, l’evento sportivo più importante dell’anno. L’attesa è tutta per la Cerimonia d’Apertura e per la sfilata di Tutte le Nazioni allo Stadio Olimpico ma in precedenza si gareggerà comunque: spazio ancora al curling con due giornate del ...