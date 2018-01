Huawei P20 e non P11 forse in tre diverse varianti e in varie colorazioni

Uscita Huawei P20 e non P11 ritardata? I motivi della non presentazione al MWC : Il Huawei P20 e non il P11 sarà il successore dell’attuale P10. Mentre sui tempi di Uscita del nuovo top di gamma ci sono molti dubbi, in riferimento al momento esatto in cui il produttore provvederà al lancio, ecco che sulla nomenclatura satta dell’ammiraglia davvero sembrerebbero esserci solo certezze. La presentazione del nuovo dispositivo resta avvolta nel mistero, visto che il prossimo MWC di Barcellona sembrerebbe essere non ...

Stando al database di HTML5test, Huawei si appresta a lanciare un nuovo device caratterizzato da uno schermo con aspect ratio 19:9

secondo @evleaks, al secolo Evan Blass, il prossimo top di gamma di Huawei alla fine si chiamerà semplicemente Huawei P11

Particolarissimo lo schermo del nuovo Huawei P20 : possibili confronti con iPhone X e S8 : Siamo sempre più vicini alla presentazione del tanto atteso Huawei P20, il nuovo top di gamma del produttore asiatico pronto a mostrarsi al pubblico in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, al punto che in queste ore sono trapelate in Rete nuove indiscrezioni estremamente interessanti sulla sua scheda tecnica. Dopo i rumors riguardanti le prestazioni, con inevitabile confronto rispetto al P10 giunto sulla scena poco meno di un anno ...

secondo un recente benchmark, il nuovo Huawei P20 dovrebbe essere dotato di display in 18,7:9 con risoluzione 1.080p e Android 8.0 Oreo.

Come potrebbero essere le tre fotocamere posteriori di Huawei P20? Ce lo mostrano questi render, finiti sul social network cinese Weibo.

Incremento di prestazioni per Huawei P20 o P11 : quanto più veloce del P10? : Da alcune settimane a questa parte sono diventati molto più intensi i rumors riguardanti il cosiddetto Huawei P20, anche se molti continuano a chiamarlo P11. In particolare, i riscontri più interessanti coinvolgono il confronto a distanza con il predecessore, il P10 che a breve potrebbe ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo aver preso in esame il primo potenziale raffronto per quanto riguarda il prezzo, oggi 8 gennaio ...

Huawei presenterà i suoi nuovi top di gamma al MWC 2018, per l'esattezza il 25 febbraio alle 14.00. E la versione Plus potrebbe riservare una sorpresa.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina Huawei presenterà il suo nuovo top di gamma P20 al Mobile World Congress 2018.

Dal P10 a Huawei P20 o P11 con un prezzo più basso : incoraggianti rumors al 3 gennaio : C'è ancora grande incertezza attorno al nome che verrà dato al prossimo top di gamma Huawei in ambito smartphone, visto che gli addetti ai lavori ancora oggi 3 gennaio si dividono tra chi parla di Huawei P20 e chi invece in nome della continuità propende ancora per il P11. In attesa di novità sotto questo punto di vista, dopo aver analizzato un concept che rende il gioiellino in arrivo del tutto simile al Mate 10 Lite, oggi possiamo concentrarci ...

Transizione minima dal Mate 10 Lite a Huawei P20 : spuntano nuove immagini in Rete : Da alcuni giorni si parla moltissimo del nuovo Huawei P20, soprattutto per le indiscrezioni riguardanti la dotazione di una tripla fotocamera che potrebbe aprire interessanti scenari nel panorama degli smartphone Android di fascia alta. Dopo aver analizzato questi rumors sulle nostre pagine ed in attesa di conferme sul comparto hardware di un device che intende conquistare tutti nel 2018, oggi 2 gennaio possiamo concentrarci su un video concept ...

Huawei P20 - i rumor e le caratteristiche del top di gamma cinese : Come anticipato da Evan Blass (giornalista sempre molto informato sul mondo degli smartphone) sul suo account Twitter, il sensore fotografico principale del del Huawei P20 sarà da 40 Megapixel e sarà ...

Dalla Cina arrivano le immagini che ci mostrano quelli che dovrebbero essere gli schemi di Huawei P20, P20 Plus e P20 Pro

Tris d’assi Huawei P20 - P20 Plus e P20 Pro in uscita? Foto design troppo simile ad iPhone X : Magari Huawei per il 2018 ci riserverà qualcosa di davvero inaspettato e il suo segmento di mercato top per gli smartphone, presenterà non due ma ben tre Huawei P20 in uscita? Che non sia un nuovissimo Huawei P11 a calcare le scene sembra oramai alquanto scontato: al suo posto, appunto, la nomenclatura standard P20 e qui sta la novità, non solo un modello Plus di accompagnamento ma anche una variante Pro che forse dovrebbe davvero ...