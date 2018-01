Honor 8 Pro e Honor 9 ricevono una versione AOSP di Android 8 0 Oreo

Honor View 10 riceve “Party Mode” - per riprodurre musica simultaneamente su più smartphone : Honor View 10 si appresta a ricevere una nuova interessante funzione denominata "Party Mode". L'aggiornamento porterà anche novità per l'app Game Suite e miglioramenti generali. Honor View 10 rappresenta una delle proposte più interessanti sul mercato dei top di gamma sotto i 500 euro. L'articolo Honor View 10 riceve “Party Mode”, per riprodurre musica simultaneamente su più smartphone è stato pubblicato per la prima volta su ...

Grossa sorpresa per Honor 8 : si riaprono le porte per l’aggiornamento Oreo il 23 gennaio : Siamo al cospetto di una vera e propria telenovela per quanto riguarda il cosiddetto Honor 8, almeno per quanto riguarda il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della divisione italiana e a distanza di pochi giorni dal nostro ultimo punto della situazione sull'argomento, certo non incoraggiante per i tanti utenti che hanno deciso di puntare su questo prodotto, oggi 23 ...

Marni Market Parigi : l'immaginifico mondo Marni approda in Rue Saint Honoré : Il viaggio del Marni Market fa tappa a Parigi, portando l'immaginifico mondo Marni in Rue Saint Honoré 231 . Per un periodo di cinque mesi lo spazio si trasformerà continuamente, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le varie sfaccettature dell'universo ...

Oreo su Honor 8 Pro e Huawei P8 Lite 2017 - aggiornamento confermato con EMUI 8.0 e queste novità : Chi possiede un Honor 8 o un Huawei P8 Lite 2017 per Oreo può dormire sonni tranquilli: l'aggiornamento non mancherà sul loro device e porterà con se l'interfaccia EMUI 8.0 con una manciata di novità davvero ragguardevoli. In realtà la lista dei dispositivi interessati dal cambiamento continua con l'Honor 7X commercializzato in Italia ma pure con un device meno noto da noi come l'Honor 9i. Per tutti questi smartphone il miglior supporto software ...

Huawei annuncia l’imminente arrivo della EMUI 8.0 per Honor 7X - Honor 9i - Honor 8 Pro e Honor 8 Lite : Huawei ha annunciato che entro le prossime settimane la versione 8.0 della EMUI arriverà finalmente su Honor 7X, Honor 9i, Honor 8 Pro e Honor 8 Lite. Riuscirà l'azienda a mantenere la promessa? L'articolo Huawei annuncia l’imminente arrivo della EMUI 8.0 per Honor 7X, Honor 9i, Honor 8 Pro e Honor 8 Lite è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Fa tremare il virus Meltdown e Spectre : scopriamo i Samsung - Huawei ed Honor protetti : Da alcuni giorni a questa parte si discute moltissimo sulla reale pericolosità del virus legato alla famiglia Meltdown e Spectre, in quanto a differenza di quanto avviene solitamente in questi casi la minaccia coinvolge addirittura il processore dei dispositivi. A tal proposito, pochi giorni fa ho già avuto modo di condividere un approfondimento sulle nostre pagine, ma oggi 11 gennaio intendo dedicare un capitolo agli smartphone ed in ...

Più spazio al modding su Honor View 10 grazie all’Open Source Program : Honor vuole accrescere l'interesse degli sviluppatori per il suo nuovo Honor View 10: in arrivo l'Open Source Program (bootloader, root, API, etc. etc.). L'articolo Più spazio al modding su Honor View 10 grazie all’Open Source Program è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Su Honor 8 Pro sbarca l’aggiornamento B189 - uno degli ultimi Nougat : Non si ferma il ciclo di aggiornamento destinato al phablet Honor 8 Pro, che accoglie la versione firmware B189, sempre basata su Android 7.0 Nougat con EMUI 5.1, e non sul più recente Oreo, distribuito in iterazione stabile in India, come vi abbiamo qui raccontato. Il pacchetto si rivolge agli esemplari europei DUK-L09, ed ipoteticamente integra la patch di sicurezza di dicembre, ed anche altre correzioni specifiche per i problemi che hanno ...

Ancora problemi con le notifiche per Honor 9 : strade alternative da testare : Da alcuni giorni a questa parte si susseguono le lamentele da parte del pubblico in possesso di un Honor 9 a quanto pare limitato dai problemi di ricezione delle notifiche per le singole app. Non è un caso che ad inizio anno ho deciso di affrontare da subito l'argomento, provando a darvi le dritte necessarie basilari per archiviare sul nascere la questione. A quanto pare, però, la cancellazione della cache o la semplice reinstallazione delle app ...

Honor 8 Pro e Nokia 6 ricevono la beta di Android 8.0 Oreo in India : Honor ha deciso di rilasciare l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo (in versione beta) in India. HMD Global segue la stessa strada e annuncia il rilascio in India della beta di Android 8.0 Oreo per Nokia 6 L'articolo Honor 8 Pro e Nokia 6 ricevono la beta di Android 8.0 Oreo in India è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Profumo ufficiale di Oreo su Honor 8 Pro : probabile aggiornamento finale in India : Nuovi risvolti per il futuro di Honor 8 Pro, anche se quello di cui stiamo per parlarvi fa riferimento al solo mercato Indiano. Secondo quanto riportato dal 'TAS', il dispositivo starebbe iniziando a ricevere l'OTA dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, anche se non è ancora ben chiaro se si tratta di un'altra beta o della versione stabile (alcuni danno per vera la prima opzione, altri la seconda). Sta di fatto che il pacchetto sta ...

Problema con notifiche delle app per Honor 9 dopo l’aggiornamento B180 : soluzioni possibili : Ci sono alcune importanti segnalazioni che proprio non si possono ignorare nel caso in cui disponiate di un Honor 9. Benché in questi giorni la scena sia dominata dalla beta di Android Oreo, a quanto pare soddisfacente e abbastanza vicina al rilascio definitivo, senza dimenticare l'arrivo sulla scena non lontano della patch B182 (come riportato poco meno di una settimana fa sulle nostre pagine), nello scorcio iniziale di questo 2018 dobbiamo per ...

Honor entro tre anni vuole entrare nella TOP 5 dei produttori di smartphone : Il presidente di Huawei ha annunciato che l'obiettivo è fare entrare Honor nei primi cinque produttori di smartphone al mondo entro tre anni L'articolo Honor entro tre anni vuole entrare nella TOP 5 dei produttori di smartphone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Potenziali problemi con Honor 9 e l’aggiornamento Oreo in beta : come tornare a Nougat : Da poco più di una settimana è in distribuzione l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che sono in possesso di un Honor 9 anche qui in Italia, seppur il discorso coinvolga la semplice beta. Nei giorni scorsi ho già condiviso coi nostri lettori i primissimi feedback che sono giunti dal web da parte di coloro che si sono tuffati in questo mondo, sottolineando il fatto che i riscontri finora sono stati tutto sommato positivi. ...