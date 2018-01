Hong Kong potrebbe mettersi a costruire caverne

Borsa : Asia in rialzo - Hong Kong (+1 - 4%) : (ANSA) - MILANO, 26 GEN - Le Borse Asiatiche chiudono in rialzo, dopo le parole del presidente degli Usa Donald Trump a Davos, sulla volontà dell'amministrazione statunitense di mantenere una valuta ...

Uno degli editori di Hong Kong tenuto in custodia dalla polizia cinese per due anni è stato arrestato di nuovo in modo misterioso : Gui Minhai, uno dei cinque editori e librai di Hong Kong che nel 2015 erano stati arrestati dalla polizia cinese senza che se ne sapesse nulla per mesi, è stato nuovamente arrestato in modo misterioso. Gui era libero dallo scorso The post Uno degli editori di Hong Kong tenuto in custodia dalla polizia cinese per due anni è stato arrestato di nuovo in modo misterioso appeared first on Il Post.

Allarme smog a Hong Kong : i grattacieli spariscono nella nebbia [GALLERY] : 1/4 ...

Borsa - Hong Kong supera record segnato a inizi crisi globale 2007 : Roma, 17 gen. (askanews) Dopo Wall Street anche la Borsa di Hong Kong segna un nuovo primato assoluto. All'indice Hang Seng è bastato un rialzo dello 0,25 per cento in chiusura, al termine di una ...

Hong Kong : attivista condannato a 3 mesi : (ANSA) - Hong Kong, 17 GEN - Un tribunale di Hong Kong ha condannato a tre mesi di carcere l'attivista democratico Joshua Wong, 21 anni, per un episodio legato alle proteste del 'Movimento degli ...

L’attivista di Hong Kong Joshua Wong - leader delle proteste del 2014 - è stato condannato ad altri tre mesi di carcere : L’attivista 21enne di Hong Kong Joshua Wong, leader delle proteste del 2014 per chiedere più democrazia (il famoso movimento degli ombrelli), è stato condannato a tre mesi di carcere per essersi opposto allo sgombero di un presidio durante una manifestazione. Insieme The post L’attivista di Hong Kong Joshua Wong, leader delle proteste del 2014, è stato condannato ad altri tre mesi di carcere appeared first on Il Post.

Milan - inchiesta su vendita e riciclaggio : «Cessione a prezzo gonfiato di almeno 300 milioni di euro e flussi finanziari da Hong Kong» : «Bufera Milan, inchiesta sulla vendita» titola questa mattina la Stampa di Torino, dando notizia di un'inchiesta che ipotizza una cessione della società a prezzo gonfiato e il...

Vela - capitan Soldini da Hong Kong a Londra : caccia al record - 13 mila miglia sul trimarano senza soste : Un mezzo giro del mondo da effettuare in meno di 41 giorni passando per il Capo di Buona Speranza , che affronterà controvento, lungo la zona stop and go tra calme e cicloni equatoriali, attraverso gli stretti più ...

Record Hong Kong-Lonbra - Soldini anticipa la partenza : Giovanni Soldini anticipa la partenza del tentativo di Record Hong Kong-Londra (13 mila miglia, 41 giorni il tempo da battere, che appartiene a Gitana 13 dal 2008 con skipper Lionel Lemonchois). Una ...

Ancora acquisti sulle Borse asiatiche. Hong Kong al top di 10 anni : (Teleborsa) - Ancora una sessione positiva per l'azionario asiatico , sempre orfano di Tokyo che tornerà a trattare domani dopo alcuni giorni di chiusura per festività. A sostenere il sentiment la ...

Inter - gli accordi ad Hong Kong tra Suning e Thohir : tutti i dettagli dei patti parasociali : Gli accordi tra Erick Thohir e Suning per l'Inter sono datati 28 giugno 2016: patti che potrebbero durare anche fino al 2021. L'articolo Inter, gli accordi ad Hong Kong tra Suning e Thohir: tutti i dettagli dei patti parasociali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.