Green economy | la nuova rivoluzione

Da " Green economy" a " Green society" : l'agricoltura come scelta di vita : Tutto questo non è 'solo' economia. È cittadinanza forte, consapevole, propositiva, includente. Che interagisce col territorio, soprattutto con i nostri giovani imprenditori'. Nel libro si parte ...

Green ECONOMY/ Una leva per la crescita - ma serve collaborazione : A Milano si è tenuto un workshop organizzato dalla Fondazione Istud insieme alla rappresentanza a Milano della Commissione europea in cui si è parlato del futuro della GREEN ECONOMY (Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 16:04:00 GMT)

Le carte per un centrosinistra vincente sono ancora mistero - ma verteranno su donne - Green economy ed Europa : A tre mesi esatti dalle elezioni (a quanto pare fissate per inizio marzo), sarebbe bene che il mondo fuori dal Pd, politico ma anche associativo, sindacale ed economico, la pianti con tatticismi e personalismi per gettarsi nella mischia della battaglia sulle cose da fare.Ieri i coordinatori dei Verdi italiani Luana Zanella, Angelo Bonelli e Gianluca Carrabs hanno posto sul tavolo alcune importanti questioni di merito condivise da un mondo, ...

Sostenibilità - Gentiloni : la Green economy un pilastro dell’Italia : La Green Economy è una bandiera del made in Italy e un pilastro del nostro sistema produttivo: lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni , chiudendo la presentazione del rapporto “ Green Italy 2017” della fondazione Symbola a palazzo Chigi. “Per anni ci siamo interrogati su come conciliare ambiente e lavoro, due termini che sembravano essere contrapposti e che, se ne favorivi uno, penalizzavi l’altro. ...

Green economy export - occupazione in forte crescita : Cresce la Green Economy in Italia, come i numeri indicati da Green Italy 2017, nuovo traino per il rilancio dell’economia generale e una nuova spinta occupazionale: ultimi numeri