"Noi pensiamo che ci possa essere un risveglio delle coscienze sopite che escano dall'e dalla rassegnazione per darci un consenso che possa dare un cambiamento radicale per questa regione e per l'Italia". Così a Palermo il leader di Liberi e Uguali, che evoca il pericolo di un massiccio astensionismo in vista delle prossime elezioni. "Il Pd non è più sinistra -ha aggiuntoè il PdR. Avete capito il perché della scissione?".(Di domenica 28 gennaio 2018)