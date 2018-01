Grasso contro Renzi | ' Il Pd non è più sinistra | è il PdR Avete capito il perché della

Pietro Grasso contro Matteo Renzi : "Il Pd non è più sinistra - è il PdR. Avete capito il perché della scissione?" : Pietro Grasso va all'attacco del Partito Democratico. Anzi, del PdR, il Partito di Renzi. Il leader di Liberi e Uguali apre la sua campagna elettorale nel teatro Santa Cecilia di Palermo e ha un obiettivo ben preciso."Il Pd perde perché non è più di sinistra. Basta col dire che si perde perché la sinistra è spaccata: il Pd ha perso anche dove si era uniti. Il problema è un altro" afferma dal palco. ...

Esterni in fuga da Leu : rivolta contro Grasso : Alla fine, nelle liste di Liberi e uguali «l'unico vero candidato della società civile», come dice lui, sarà Massimo D'Alema.Gli altri sono in fuga dal partitino della sinistra anti-Pd, squassato da una furiosa lotta interna sui posti: al medico di Lampedusa Pietro Bartolo, annunciato con gran fanfara da Grasso, hanno proposto una candidatura a Pavia, 2000 km da casa, dove non conosce nessuno: «Sarà per ...

Grasso : elezioni come un flipper - e' contro la Costituzione : Roma, 25 gen. (askanews) 'Io sono per un rapporto tra elettore, eliggendo e eletto diretto. Sono per il proporzionale. Invece con questa legge elettorale è una specie di flipper, non si sa bene chi si ...

Laura Boldrini - Grasso la vuole contro Marco Minniti nel collegio uninominale di Pesaro : Due visioni diverse dell'immigrazione e, forse, del mondo. No, non come sarebbe con Salvini. Ma tra la Boldrini e Minniti c'è comunque il mare. Tutti e due sono di sinistra, ma uno s'è guadagnato il soprannome forse esagerato di 'ministro sceriffo' per ...

Regionali Lazio - Zingaretti : incontro con Grasso? Prossime ore : Roma, 13 gen. (askanews) Ci sarà un incontro con Grasso? 'Nelle Prossime ore penso di sì'. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo ai cronisti a margine di una visita ad ...

Grasso candida la moglie di Pelù contro il Pd : Tra le personalità della società civile che Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, vuole schierare contro il Partito democratico c'è anche la moglie di Pierò Pelù. Lo riporta un articolo pubblicato ...

Gianna Fratta - moglie di Piero Pelù - candidata contro il Pd. La scelta di Grasso : Tra le personalità della società civile che Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, vuole schierare contro il Partito democratico c'è anche la moglie di Pierò Pelù. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.Grasso ha accolto con entusiasmol'idea di candidare a Foggia la moglie di Pelù. Dal palco del "concertone" del primo maggio la rockstar dei Litfiba bollò Renzi come "il ...

Pd - Renzi : "Boschi ricandidata in più posti come gli altri ministri". Scontro con Grasso su tasse universitarie : "Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri". A dirlo il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi a 'Otto e mezzo". Il leader dem chiarisce così la ...

Calenda contro Grasso : "Vuole fare il Trump..." : Ma Calenda non risparmia nemmeno gli altri due 'poli', sostenendo che senza la vittoria del Pd 'non avremo una politica economica seria e un governo in grado di esercitarla' e che per questo 'andremo ...

Calenda contro Grasso : Vuole fare il Trump... : Carlo Calenda torna a far campagna elettorale per il Partito democratico e approfitta dei microfoni di Circo Massimo su Radio Capital per attaccare gli avversari. Come Pietro Grasso, che ieri all'assemblea di Liberi e uguali ha proposto l'abolizione per tutti delle tasse universitarie. "La proposta si caratterizza come un supporto fondamentale alla parte più ricca del Paese", ha detto il ministro per lo Sviluppo ...

Governo - Grasso al Quirinale per incontro con Mattarella : Il presidente del Senato, Pietro Grasso, è giunto al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. E' attesa al Colle, per un incontro successivo, anche il presidente della ...

Ius Soli - Scontro Grasso-Fi : Eravamo in Aula e non abbiamo dato il numero legale per una scelta politica. Chi ci dà lezioni si guardi allo specchio e impartisca a se stesso lezioni di italianità e di correttezza democratica. Noi ...

Liberi e Uguali - la deputata Greco lascia il Pd e va con Grasso. Vicina a Crisafulli votò contro l’arresto di Genovese : Era stata eletta al posto di Mirello Crisafulli, cancellato dalle liste del Pd perché considerato “impresentabile“. Poi in Parlamento si era fatta segnalare per un singolare precedente: era stata una dei sei esponenti del Pd a votare contro l’arresto di Francantonio Genovese. Adesso lascia il partito di Matteo Renzi per aderire a Liberi e Uguali, la nuova formazione di sinistra guidata da Pietro Grasso. Un’adesione che ...

Grassofobia - quell’assurdo moralismo contro chi è obeso : Essere obeso è, in un certo senso, come essere ammalato oppure vecchio: ti rendi conto di cosa significa realmente quando grasso ci diventi, proprio come quando all’improvviso ti ammali, oppure capisci di essere diventato ineluttabilmente anziano. Sono condizioni della vita che tendiamo a rimuovere per anni e anni, privando così chi è già in quella situazione della necessaria empatia che meriterebbe, fino a quando non tocca a noi. E la ...