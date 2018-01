Grammy Awards 2018 | a New York la notte degli Oscar della musica - LA DIRETTA

Ospiti dei Grammy Awards 2018 - presenter e performer del 28 gennaio : da Beyoncé a Lady Gaga - dove siedono le star : Come ogni anno, anche quella del 28 gennaio 2018 sarà una parata di star del mondo della musica con pochi eguali: tra gli Ospiti dei Grammy Awards 2018 da Lady Gaga alla coppia Beyoncé e Jay Z, passando per la leggenda Elton John e la rivelazione Cardi B, figurano decine i ...

Grammy Awards 2018 / Nomination e premiazione : il dress code a sostegno di #MeToo e #Timesup (28 gennaio) : GRAMMY AWARDS 2018, Nomination, anticipazioni e diretta della famosa premiazione che si è trasferita da Los Angeles a New York: ecco perché e le prime polemiche.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 18:12:00 GMT)

Grammy Awards 2018 - il gran rifiuto degli Avenged Sevenfold : 'Si fottano : mettono il rock ai margini' : ... che - per la cronaca - avrà luogo nella tranche di cerimonia non trasmessa in TV dalla CBS ma durante la "Premiere ceremony", il cosiddetto pre-telecast visibile in diretta in streaming gratuito sul ...

Diretta streaming Grammy Awards 2018 il 28 gennaio - scaletta esibizioni e nomination : come seguire la cerimonia : Domenica 28 gennaio, nella nuova location del Madison Square Garden di New York che sostituisce lo Staples Center di Los Angeles, va in scena la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2018, edizione numero 60 del prestigioso premio musicale con cui la Recording Academy decreta ogni anno migliori interpreti, produttori, compositori e artisti e celebra le loro opere musicali. L'attesissima cerimonia di consegna dei grammofoni d’oro, iconico ...

Grammy Awards 2018 : tutto quello che c'è da sapere : la 60esima edizione dei Grammy Awards , questa volta - eccezionalmente - in diretta dal Madison Square Garden di New York , e non dal «solito» Staples Center di Los Angeles, . A condurre lo show sarà ,...

Grammy Awards 2018 : tutto quello che c’è da sapere : Domenica 28 gennaio 2018: la notte più importante per il mondo della musica è questa. tutto è pronto per la 60esima edizione dei Grammy Awards, questa volta – eccezionalmente – in diretta dal Madison Square Garden di New York (e non dal «solito» Staples Center di Los Angeles). A condurre lo show sarà (di nuovo) James Corden: conduttore, attore, comico, noto per il programma tv The Late Late Show e per i suoi divertentissimi Carpool ...

Grammy Awards 2018 / Nomination e premiazione : ecco perché si è trasferito a New York (28 gennaio) : Grammy Awards 2018, Nomination, anticipazioni e diretta della famosa premiazione che si è trasferita da Los Angeles a New York: ecco perché e le prime polemiche.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 04:29:00 GMT)

Grammy Awards 2018 : Justin Bieber non ci parteciperà - ma tu sarai felice di sapere perché : Non avremo la fortuna di vedere Justin Bieber con un bel vestito elegante sul red carpet dei Grammy Awards 2018, ma il motivo ti consolerà. Il cantante salterà la cerimonia di premiazione in programma domenica 28 gennaio, nonostante sia stato anche invitato ad esibirsi con Luis Fonsi e Daddy Yankee sul successo “Despacito“, che è in nomination per tre Grammy. Secondo le fonti di TMZ, non parteciperà a questo e ad altri eventi del ...

Grammy Awards : le esibizioni più memorabili che sono passate alla storia : Manca pochissimo all’edizione 2018 dei Grammy Awards! In attesa di vedere la cerimonia di premiazione che andrà in scena al Madison Square Garden di New York domenica 28 gennaio, è tempo di fare un bel ripassone delle esibizioni più memorabili che sono passate alla storia. via GIPHY Ne abbiamo raccolte sei di altrettanti grandi pop star internazionali. Eccole servite nel video qui sotto! [arc ...

Grammy Awards 2018 - red carpet con dress code : Lunedì prossimo, 29 gennaio, si terrà la cerimonia di consegna dei Grammy Awards, i più importanti riconoscimeti musicali del mondo. La sessantesima edizione avrà luogo per la prima volta non a Los Angeles ma a New York, nella splendida cornice del Madison Square Garden, e sarà presentata da James Corden. Ma questa non è l’unica novità in arrivo. Come potevamo aspettarci, in un momento di così grande fervore e impegno contro gli abusi e le ...

Beyoncé ai Grammy Awards 2018 tra i performer? Il produttore annuncia “sorprese” per domenica 28 gennaio : Aumentano notevolmente le speranze di vedere Beyoncé ai Grammy Awards 2018 tra i performer di questa sessantesima edizione. Queen Bey, che nel 2017 ha fatto un'esibizione speciale con tanto di pancione in vista a pochi mesi dal parto dei due gemelli Rumi e Sir, potrebbe tornare in scena durante la cerimonia di quest'anno che si terrà al Madison Square Garden di New York domenica 28 gennaio. Entertainment Tonight ha chiesto informazioni in ...

Grammy Awards 2018 : le star indosseranno delle rose bianche per un motivo importante : La dimostrazione è stata organizzata da due manager del mondo della musica : la vicepresidente di Roc Nation Meg Harkins e Karen Rait, che si occupa di promozione musicale e marketing presso ...

Grammy Awards 2018 : tutto quello che c'è da sapere : Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook dei Grammy Awards o sul sito del canale americano CBS. Non è stato ancora confermato, invece, se Sky trasmetterà la serata in diretta.

Grammy Awards 2018 : anche Rihanna tra i performer della cerimonia di premiazione : Alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2018 – che si terrà domenica 28 gennaio a New York – si esibirà anche Rihanna. [arc id=”16e1b8dc-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Il nome di RiRi va così ad aggiungersi alla già nutrita lista di performer che saliranno sul palco di uno degli eventi più attesi dall’industria musicale americana: Lady Gaga, Pink, Bruno Mars & Cardi B, Luis Fonsi sono solo alcuni dei ...