Golden State supera Boston nella possibile finale Nba

Basket - NBA 2018 : Golden State batte Boston con un super Curry. Westbrook formato MVP ed OKC infila la settima vittoria : Sono sette le partite della notte NBA. C’era grande attesa per la sfida tra le due numero uno delle rispettive Conference, Golden State contro Boston. Vincono i Warriors 109-105 dopo un match che ha visto i campioni in carica partire male (sotto di dieci punti) e ribaltare la contesa nel terzo quarto. Nel finale punto a punto è stato poi decisivo uno strepitoso Steph Curry, miglior marcatore del match con 49 punti a referto ed uno ...

NBA 2018 : Golden State vince con un Durant da tripla doppia. Westbrook trascina OKC : Sono quattro le partite della notte NBA. Un Kevin Durant da tripla doppia è il grande protagonista della vittoria dei Golden State Warriors sui Minnesota Timberwolves per 126-113. Super prestazione per KD, che ha messo a referto 28 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. A tutto questo si aggiungono i 25 punti a testa degli “Splash Brothers”, Curry e Thompson. Una partita che gli Warriors hanno indirizzato fin dal primo quarto, chiuso avanti ...

NBA - Golden State annienta Minnesota : Quattro le gare di regular season NBA disputate nella notte. Golden State si sbarazza di Minnesota (126-113 il finale). Brillano le stelle dei Warriors: Durant ne mette 28, Curry, capitano all'All ...

NBA - Clint Capela la spara grossa : 'Houston è più forte di Golden State' : In una stagione lunga 82 partite, è difficile trovare particolare importanza a una singola gara. Per gli Houston Rockets, però, la terza sfida stagionale contro i Golden State Warriors aveva un ...

NBA 2018 : Houston supera Golden State grazie a James Harden e Chris Paul. OKC schianta Cleveland! : Notte ricca di incontri in NBA. Il piatto ricco è stato senza dubbio lo scontro tra Golden State e Houston. Sono stati i Rockets a prevalere, per 116-108. I Warriors non perdevano lontano da casa dal lontano 22 novembre: una sconfitta arrivata nel finale con le giocate del rientrante James Harden, che prima ha piazzato la tripla allo scadere dei 24″ per il 114-108, poi nell’azione successiva ha stoppato Steph Curry nel suo tentativo ...

NBA 2018 : Thompson fa volare Golden State - Toronto stacca Cleveland : Prosegue senza pause, praticamente, la stagione regolare Nba 2017-2018. Anche oggi, ben dieci partite disputate per andare a definire classifiche che sono sempre più interessanti nella corsa playoff sia a Est che a Ovest. Non certo per merito dei Golden State Warriors, che con la quarta vittoria consecutiva hanno fatto la differenza su tutte le altre squadre, che in questo momento sembrano più in difficoltà. Grazie anche ad un ispirato Klay ...

NBA - Splash Brothers inarrestabili : Golden State fa 14 in fila in trasferta : A un certo punto i tifosi sugli spalti dello United Center di Chicago ci hanno creduto per davvero: dopo il miglior quarto della stagione con 40 punti segnati, i Bulls sono passati dal -12 nella prima ...