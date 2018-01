Meteo : arrivano i Giorni della Merla! Altro che gelo - sara' ancora alta pressione! : Inizio di settimana con l'alta pressione su tutta Italia. giorni della merla col bel tempo! Ecco le previsioni Meteo Previsioni Meteo/ Si avvicinano i giorni della Merla, quelli considerati nella...

Previsioni Meteo - i Giorni della Merla iniziano con un Anticiclone impressionante : sfiora i 1040hPa - neanche in piena estate…! : 1/7 ...

Clima pazzo - mandorli già in fiore per i Giorni della 'merla' - : 30 dicembre 2017 Nessun commento "Nessun appello" ma "un'allerta rossa per il nostro mondo". A lanciarla è il segretario generale del'Onu, Antonio Guterres, per il 2018 Leggi Tutto » Clima, mai così tanta anidride carbonica in atmosfera 30 ottobre 2017 Nessun commento E' successo a ...

Meteo follia - nei "Giorni della merla" i mandorli sono già in fiore (e non è un bene) : I mandorli cominciano addirittura a fiorire ma tutte le coltivazioni sono in grande anticipo per un mese di gennaio caldo e siccitoso che smentisce i proverbi anche nei giorni della merla e conferma la tendenza ai...

Clima - gennaio caldo e siccitoso : nei Giorni della Merla i mandorli sono già in fiore : gennaio 2018 caldo e siccitoso: ha anche smentito i proverbi dei Giorni della Merla, confermando la tendenza ai cambiamenti Climatici, con i mandorli che cominciano a fiorire, e tutte le coltivazioni sono in grande anticipo. Il dato emerge da un monitoraggio della Coldiretti che sottolinea come a gennaio le temperature massime siano ben al sopra della media mentre le precipitazioni sono ridotte del 12% secondo le elaborazioni su dati Ucea ...

Giorni della merla - sono davvero i più freddi dell’anno? : Nevicate, gelo, temperature in caduta libera: è questo ciò che ci aspettiamo quando si preannunciano giornate fredde, freddissime, durante i mesi invernali. Ed è quello che alcuni si aspettavano, e si aspettano ogni anno, da queste ultime giornate di gennaio, conosciute in gergo popolare come i Giorni della merla. Secondo la più diffusa leggenda in fatto di tempo, infatti, gli ultimi tre Giorni del mese (29, 30 e 31 gennaio), o al massimo gli ...

Previsioni Meteo - fine Gennaio di caldo folle in tutt’Italia : temperature in forte aumento nei Giorni della Merla [MAPPE] : 1/12 ...