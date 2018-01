Giletti 'sviene' in diretta televisiva

Massimo Giletti,fortemente influenzato, ha avuto un malore durante la sua trasmissione 'Non è l'Arena' in onda su La7. Il giornalista,visibilmente affaticato, ha chiesto di sedersi prima di precisare di essere costretto a interrompere il programma, che è proseguito con un 'blocco' registrato. L'appuntamento è stato rimandato alla prossima settimana. Il calo di energie è avvenuto subito dopo il faccia a faccia con Marianna Madia, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.(Di domenica 28 gennaio 2018)

