Gigliola Cinquetti Canta Chiamami Amore | il ritorno a Sanremo? Chissà

Gigliola CINQUETTI/ Da "Non ho l'età" a Meraviglie di Alberto Angela - oggi si torna a Sanremo (Domenica In) : GIGLIOLA CINQUETTI, la cantante torna in televisione dopo la presenza da ospite a Meraviglie programma di grande successo condotto da Alberto Angela su Rai Uno. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:28:00 GMT)