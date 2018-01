Gigi D' Alessio al galà di beneficenza senza Tatangelo | ' L' amore unisce e divide'

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo/ La cantante in versione Bond Girl prima delle rivelazioni in tv (Verissimo) : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo : a Verissimo il cantante mette finalmente fine alle voci di una presunta rottura. La pausa di riflessione ha fatto bene alla coppia.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:10:00 GMT)

Gigi D'Alessio : "Co Anna Tatangelo va tutto bene. Stare distanti fa bene all'amore" : "Con Anna va tutto bene . Lei è sempre stata una compagna ideale". Gigi D'Alessio ospite della puntata del 27 gennaio di Verissimo, parla della discussa crisi con la compagna e tranquillizza i fan: tra di loro le cose sono tornate alla normalità."In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti , per cercare anche di capire", ha spiegato a Silvia Toffanin, "Io e Anna ...

Verissimo : Gigi d'Alessio parla della Tatangelo - Francesco e Ignazio Moser con Cecilia Rodriguez : La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand Verissimo sabato 27 gennaio con Alessia Marcuzzi Saranno in studio anche ...