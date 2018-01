GIANLUIGI BUFFON I complimenti in diretta di Giorgio Napolitano Che tempo che fa

GIANLUIGI BUFFON - 40 anni in 40 immagini : una carriera da numero '1' : Giornata di festa per l'infinito Gigi, neo 40enne da oltre vent' anni protagonista assoluto sui campi tra club e Nazionale. Lo celebriamo ripercorrendone la carriera attraverso 40 immagini memorabili, ...

GIANLUIGI BUFFON/ Il portiere a Donnarumma : “Gigio - vieni a Torino : con la Juve non sbagli mai…” : GIANLUIGI BUFFON , il portierone bianconero a tutto tondo su due argomenti caldissimi: il richiamo alla Juve rivolto a Donnarumma e il suo rapporto travagliato con Bonucci.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:07:00 GMT)

Calcio : quinto Pallone d’Oro per Cristiano Ronaldo! GIANLUIGI BUFFON è quarto dopo Messi e Neymar : Tutto secondo pronostico. Era davvero difficile che cambiasse qualcosa. Cristiano Ronaldo è stato annunciato da France Football come Pallone d’Oro 2017. Per il portoghese, che quest’anno ha agguantato nuovamente la Champions League con il suo Real Madrid, è il secondo consecutivo, il quinto nel palmares. Da segnalare che negli ultimi dieci anni è stato un dominio di Ronaldo e Lionel Messi: cinque trofei a testa, praticamente sempre i ...