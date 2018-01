Gentiloni candidato nel collegio sbagliato Malumori contro Renzi

Matteo Renzi - il drammatico errore : Gentiloni candidato nel collegio sbagliato - rischia l'osso del collo : candidato nel collegio sbagliato. Una 'distrazione' che potrebbe costare carissimo a Matteo Renzi , più ancora del modo in cui ha schiacciato la minoranza del Pd . Perché la scelta di schierate il ...

Paolo Gentiloni candidato alla Camera a Roma : Il premier Paolo Gentiloni si candiderà nel Collegio uninominale di Roma 1 alla Camera dei Deputati. “Spero di contribuire al risultato del Pd e della coalizione con le liste Più Europa, Civica Popolare e Insieme”. E’ quanto scrive su Facebook il presidente del…Continua a leggere →

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - fiducia leader : Gentiloni il 'vero' candidato premier Pd? : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie Elezioni 2018: Berlusconi-Salvini al top, centrodestra al 39%. Renzi ancora in calo.

In cerca di voti per Paolo : Gentiloni candidato a Roma ma anche in Puglia e Piemonte. Renzi a Firenze e in Lombardia e Campania : All'indomani dello scioglimento delle Camere, cominciano a prendere forma le candidature di punta del Pd. In primis quelle di Paolo Gentiloni e naturalmente di Matteo Renzi. Obiettivo: mettere al sicuro il premier, preservarlo dalla 'pugna' della campagna elettorale che lui condurrà da Palazzo Chigi, a distanza dalla mischia. Insomma: cercargli voti certi, perché nella sua storia politica Gentiloni ha dimostrato altre carature che ...

Incubo 20% per Matteo Renzi : il candidato premier sarà Paolo Gentiloni : La legislatura è di fatto finita. Meno di tre mesi e gli italiani saranno chiamati alle urne, un appuntamento che – almeno nei sondaggi – vedrà il Partito democratico demolito. I sondaggi registrano la caduta libera della formazione guidata da…Continua a leggere →

Messner - adoro Boschi e voglio Gentiloni candidato premier : "Maria Elena Boschi? La adoro, è bravissima, e secondo me, riguardo a Banca Etruria, lei non fa dei giochetti. E' una persona molto seria e questo scandalo, inventato, non è elegante. Lasciamola ...

Gentiloni : io candidato premier? Mia missione riguarda governo : Roma, 15 dic. (askanews) 'Io dovrei perfino essere candidato non so ancora in che circoscrizione o collegio. Se questo è così importante per il centrosinistra potrei non deludere questa attesa. La mia ...