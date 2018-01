Genoa | Bologna e Sampdoria | ribaltone nella corsa a Bessa | i dettagli

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Juve show - novità sul fronte Inter - attive Genoa - Bologna - Samp e Fiorentina : Ultimi giorni di Calciomercato, trattative caldissime. L’Inter è una delle squadre che si sta muovendo maggiormente in questa sessione di Calciomercato molto sterile. Il dirigente nerazzurro Sabatini ha messo a segno i colpi Lisandro Lopez e Rafinha, ma è ancora ben lontano dall’aver completato la sua missione invernale. Ancora un colpo in canna per l’Inter, forse anche due. Di certo si cerca un uomo che possa agire sulla trequarti, con Pastore ...

Genoa-Samp-Bologna - show di calciomercato : ecco cosa può succedere nelle ultime ore : Ultimi giorni sempre più caldi di calciomercato, in particolar modo attivissime Genoa, Sampdoria e Bologna. L’obiettivo del contendersi è Bessa del Verona, sembrava fatta con il Genoa, tutti gli accordi erano stati raggiunti, poi l’inserimento della Sampdoria che ha bloccato il trasferimento ma tra i due litiganti forse il terzo gode, alla fine Bessa potrebbe anche andare al Bologna dopo che verrà definita la cessione di Donsah al ...

Calciomercato - asse Torino-Genoa-Bologna : tre pedine pronte a muoversi : Calciomercato TORINO – Il Calciomercato invernale fino al momento non ha regalato grossi sussulti ma gli ultimi giorni si preannunciano caldi. In particolar modo pronto a muoversi in modo importante il Torino del presidente Cairo, l’arrivo di Mazzarri ha riportato fiducia, il tecnico ha valutato la rosa negli ultimi giorni. Mossa per il centrocampo, si lavora con il Bologna per sbloccare l’affare Donsah, c’è distanza tra ...

Verona - Genoa - Sampdoria e Crotone su Crisetig del Bologna : il punto : In casa Bologna a tenere banco è il futuro di Simone Verdi. La dirigenza rossoblù sta già sondando il terreno per l’eventutale sostituto, intanto è tutto fatto per il ritorno di Blerim Dzemaili. L’arrivo del centrocampista svizzero toglierà ancora più spazio a Lorenzo Crisetig, che ha deciso di lasciare il club rossoblù per trovare una squadra che gli conceda più minuti. Il giocatore classe ’93 piace a diverse squadre in Serie ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Genoa e Torino show - pazza idea di Sampdoria e Bologna : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – trattative sempre più calde, Inter scatenata. La squadra ha fatto emergere diversi problemi soprattutto tra le riserve, nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per la difesa. E’ fatta per l’arrivo di Lisandro Lopez del Benfica. Trattativa ben avviata nel ultime ore ed accordo che si avvicina ad essere formalizzato in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Ad ...

Calciomercato - Bologna e Genoa su Giaccherini ma c’è un grosso ostacolo : Calciomercato – Il Napoli guida la classifica del campionato di Serie A con un punto di vantaggio sulla Juventus ed adesso si prepara per l’importante trasferta contro il Crotone, gara che può portare a mantenere il vantaggio sui bianconeri, Sarri però non deve commettere l’errore di sottovalutare il club calabrese. Fino al momento non è stato protagonista l’attaccante Emanuele Giaccherini che quindi per gennaio ha ...