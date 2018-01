Gattuso alla D' Amico | ' Bacia Buffon con la lingua per me'

Calcio : Gattuso alla D'Amico - 'bacia Gigi con lingua per me' : (ANSA) - ROMA, 28 GEN - Divertente siparietto durante la trasmissione 'Sky Calcio Show'. A proposito dei 40 anni di Gigi Buffon, al quale stanno arrivando auguri da tutto il mondo e da tantissimi colleghi ed ex compagni, l'allenatore del Milan Rino Gattuso, si è rivolto alla conduttrice Ilaria D'Amico, fidanzata del portiere della Nazionale e le ha detto così: "i 40 anni ...

Maldini mai banale : il consiglio al Milan su Gattuso e una bordata alla Figc : A margine della mostra ‘Il mito del calcio delle sue due vecchie squadre e dei progetti futuri’, Paolo Maldini ha rilasciato interessanti dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’. Molti i temi toccati a cominciare da un consiglio al Milan in merito a Gattuso: “Rino sta dando idee di gioco e sta trasmettendo le sue convinzioni. Si vede anche dall’intensità degli allenamenti. Si è trovato in una situazione ...

Milan - senti Marocchi : 'Gattuso deve far capire una cosa alla dirigenza' : Dagli studi di Sky Marocchi lancia un messaggio al mondo Milan: 'Rino è un'ancora di salvezza per i suoi giocatori. È successo qualcosa di buono con il suo arrivo sulla panchina del Milan, non ci sono aspettative enormi, se non quelle di capirci ...

Calciomercato Milan/ News - Gattuso come Conte : la società pensa alla conferma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la società meneghina starebbe pensando di confermare Gennaro Gattuso, fino a poco fa solo un traghettatore(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 09:51:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Gattuso : alla società ho chiesto di non fare acquisti (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Gennaro Ivan Gattuso rivela le sue strategie dopo la vittoria contro il Cagliari avvenuta in rimonta con due gol di Kessie.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:49:00 GMT)

Milan - Gattuso si rilassa : due giorni di festa alla squadra : MilanO - Dopo la vittoria nel derby in Coppa Italia e il pareggio in rimonta a Firenze , Gattuso può mollare la presa per qualche ora. L'allenatore rossonero ha deciso di concedere due giorni e mezzo ...

Gattuso e la crisi : Siamo ancora alla canna del gas : «Lasciate ogni speranza voi che entrate...». Rino Gattuso non è certo un dantista e forse non ha mai letto quel canto dell'Alighieri ma a poche ore dal viaggio e dalla sfida di Firenze è sembrato avvolto dallo stesso cupo pessimismo invece che rilanciato dall'effetto derby. «Sul piano fisico Siamo ancora alla canna del gas» è la sua espressione nuda e cruda che può dare sintesi alle sue sincere ...

Milan - vittoria nel derby per uscire dalla crisi : Gattuso vuole una svolta Video : 4 Il derby della Madonnina [Video] è sempre la partita più sentita dai tifosi, ma quello di questa sera di Coppa Italia avra' un’importanza particolare, soprattutto per il #Milan: la squadra di Gattuso è infatti in piena crisi, arriva da due sconfitte di fila in campionato e non riesce ad uscire da una crisi che sembrava infinita. Lo stesso tecnico rossonero ha fatto capire benissimo ieri quanto conta la gara di questa sera contro ...

Milan e Inter al bivio. Gattuso e Spalletti aggrappati alla coppa : Milano - Si vocifera che nella Milano calcistica non ci sia mai stato un Natale peggiore di quello appena volato via. Tra cenoni in compagnia e tavole imbandite, sotto la Madonnina di questi tempi l'animo è perennemente tendente al tracollo. L'umore poi, manco a dirlo, è nero come il carbone. Quello che la Befana porterà agli sconfitti del derby di questa sera. Per chi passerà il turno, invece, dolci e caramelle di consolazione.Non è ...

Milan - Gattuso : 'Coi tifosi che contestano la palla pesa 200 kg! Su Donnarumma...' : Gattuso ha parlato a Rai Sport in vista del derby di Coppa Italia contro l'Inter. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Milan: 'Il primo obiettivo è riuscire a vincere, dare una gioia ai nostri tifosi, trovare ...

Milan - Gattuso : "Niente scuse - una figuraccia. Crollati alla prima difficoltà" : Analizzando la partita ai microfoni di Premium Sport, il tecnico rossonero sottolinea come tutto sia cambiato dopo essere andati in svantaggio: "Per 25 minuti la squadra ha creato tantissimo - dice ...

Gattuso scopre Cutrone alla Mandzukic : IL NUOVO Mandzukic - Un'idea balenata nella mente di Gattuso quasi per magia: il classe '98 ha gamba, rapidità e voglia di spaccare il mondo, oltra alla grinta e alla perenne ricerca del gol. Tutte ...

LIVE Milan-Bologna - Serie A in DIRETTA : i rossoneri per uscire dalla crisi - Gattuso cerca la prima vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Bologna, match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2017-2018. A San Siro i rossoneri vogliono tornare al successo, Gattuso cerca la prima ...