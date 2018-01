Gattuso a D' Amico | Bacia Gigi con la lingua

Gattuso a Ilaria D'Amico : 'Bacia Gigi con la lingua per me' : TORINO - Divertente siparietto durante la trasmissione 'Sky Calcio Show'. A proposito dei 40 anni di Gianluigi Buffon , Rino Gattuso , si è rivolto alla conduttrice Ilaria D'Amico, fidanzata del ...

Gattuso scherza con la D'Amico : Hai fatto il regalo a Buffon? : Oggi Gianluigi Buffon compie 40 anni e diversi esponenti del mondo del calcio hanno celebrato uno dei portieri più forti della storia del calcio. Il numero uno della Juventus è ancora ai box per via di un guaio fisico ma nel prossimo turno di campionato tornerà regolarmente al suo posto rispedendo in panchia Szczesny che si è ben comportato quando è stato chiamato in causa. Buffon non sa ancora se smetterà visto che ha fatto intendere di voler ...

