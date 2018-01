Gas di scarico testati sulle scimmie | auto tedesche sotto accusa

Auto tedesche sotto accusa : usate scimmie per i test dei Gas di scarico nocivi : Un dossier del New York Times rilanciato da Bild sta scatenando polemiche nel mondo dell’Auto: i gruppi Automobilistici tedeschi Bmw-Mini, Daimler-Benz e Volkswagen nel 2015 avrebbero condotto esperimenti su scimmie per verificare la nocività dei gas di scarico. Secondo l’inchiesta, nel laboratorio della ‘Lovelace Respiratory Research Institute’ dieci scimmie giavanesi sono state chiuse in una stanza per quattro ore: ...

Scimmie torturate con Gas di scarico : 21.43 Test senza scrupoli sulle Scimmie per provare gli effetti dei gas di scarico delle auto. Il caso sta sollevando polemiche in Germania dopo che la notizia è stata pubblicata dal New York Times. Dieci Scimmie sarebbero state torturate da tre industrie dell'auto tedesca negli Usa. Sotto accusa: Bmw, Daimler e Volkswagen. Gli animali, rinchiusi in una specie di vetrina, sono stati tranquillizzati con la proiezione di cartoni animati e ...

“Test sulle scimmie per provare effetti dei Gas di scarico” di Bmw - Daimler e Volkswagen : Test sulle scimmie, per provare gli effetti dei gas di scarico delle auto. Sta sollevando polemiche in Germania il caso svelato dal New York Times, e rimbalzato oggi sulla Bild, che rivela le torture effettuate su 10 scimmie da tre industrie dell’auto tedesca negli Usa. Sotto accusa sono finite Bmw, Daimler e Volkswagen. Secondo quanto emerso, le scimmie sono state rinchiuse in una specie di vetrina, tranquillizzate con la proiezione di cartoni ...

Incontri hot con l'amante in garage : uccisi entrambi da Gas di scarico : Il marito non torna a casa all'ora prevista. La moglie, preoccupata, va a cercarlo e lo trova in garage con l'amante. entrambi però sono morti, uccisi dai gas di scarico della macchina.Ha del grottesco la storia raccontata da Daily Mail. Natalya Nalyotova, una 38enne di Tutaev (Russia), è preoccupata perché il marito Denis non è tornato a casa alla solita ora. La donna decide quindi di uscire dall'abitazione per andarlo a cercare. ...

Il marito non torna - lo trova morto nel garage con l’amante : asfissiati dai Gas di scarico : Il marito non torna, lo trova morto nel garage con l’amante: asfissiati dai gas di scarico I due amanti si erano rifugiati nel garage ma avevano tenuto l’auto accesa per riscaldarsi dal freddo.Continua a leggere I due amanti si erano rifugiati nel garage ma avevano tenuto l’auto accesa per riscaldarsi dal freddo.Continua a leggere L'articolo Il marito non torna, lo trova morto nel garage con l’amante: asfissiati dai gas di scarico ...