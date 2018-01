Frenata Roma | la Sampdoria espugna l’Olimpico e vola a -4 dai giallorossi | nella

Dzeko fino alla fine. Ma altra Frenata Roma : Gli occhi di tutti, in un modo o nell'altro, erano su di lui, il bosniaco dalla faccia triste e con la valigia in mano. Edin Dzeko era l'osservato speciale perché sembra mancare davvero poco al suo passaggio al Chelsea.€E alla fine è proprio lui a regalare alla Roma un punto quando sembrava ormai un miraggio. Un regalo che potrebbe essere quello di addio per Dzeko, dopo che le voci che lo riguardano, inevitabilmente hanno ...