Francesca Barra : «Una donna (in politica) è credibile anche se indossa un tubino» : La voce di Francesca Barra è limpida e tranquilla, mentre in sottofondo è un susseguirsi di bip, avvisi e notifiche di messaggi, chiamate e mail. La giornalista, 39enne e originaria di Policoro (Matera), ha da poco annunciato la candidatura alle prossime Politiche del 4 marzo. Col Pd, nel collegio uninominale Matera-Melfi, per la Camera. «Accetto con orgoglio, commozione e responsabilità. È sempre stato il mio sogno poter contribuire alla ...

La giornalista Francesca Barra candidata con il PD nel collegio Matera-Melfi : Mi sono laureata con una tesi sulle donne in politica. Il mio lavoro è sempre stato teso verso gli interessi comuni, la libertà, la difesa dei diritti. E partire dalla mia la terra che non ho mai ...

Il Pd candida la giornalista Francesca Barra : Si è occupata di cronaca per il quotidiano Pubblico e l'Unità. Ha lavorato in radio ed ha scritto alcuni libri, uno su Giovanni Falcone. Dopo aver lavorato al Tg di La7, ha condotto la rassegna ...

Francesca Barra candidata per il Pd in Basilicata : 'Ringrazio Matteo Renzi - è sempre stato il mio sogno' : POTENZA - Francesca Barra 'scende' in politica. La giornalista e scrittrice sarà la candidata del Pd nel collegio uninominale Matera-Melfi della Camera nelle elezioni del 4 marzo. Lo ha annunciato la stessa Barra con un post su Facebook, ...

Francesca Barra si candida col PD : Roma, 27 gen. (AdnKronos) - "Ringrazio il Pd e il segretario Matteo Renzi per aver annunciato la mia candidatura in Basilicata, nel Collegio Matera-Melfi, che accetto con orgoglio, commozione e responsabilità". Lo scrive su Facebook la giornalista e scrittrice Francesca Barra. "E' sempre stato il mi

Francesca Barra si candida col Pd : Mi sono laureata con una tesi sulle donne in politica. Il mio lavoro è sempre stato teso verso gli interessi comuni, la libertà, la difesa dei diritti - spiega la Barra -. E partire dalla mia la ...

Francesca Barra candidata dal Pd in Basilicata : "È un sogno che si avvera" : Francesca Barra cambia vita e accetta di candidarsi con il Partito Democratico nella terra in cui è nata, la Basilicata. Ad annunciarlo è la stessa giornalista e scrittrice, conduttrice in radio e tv, sulla sua pagina Facebook, confermando le indiscrezioni che circolavano già nella convulsa serata di ieri. Sarà la candidata del Pd nel collegio uninominale Matera-Melfi della Camera il prossimo 4 marzo.Una candidatura ...

LISTE CANDIDATI PD/ Scontro Renzi-minoranza - sfiorata la scissione : renziani per il 90% - c'è Francesca Barra : LISTE CANDIDATI Pd: lo Scontro per la composizione delle LISTE è drammatico. Renzi taglia le ali alle minoranze e blinda il partito. scissione sfiorata, Orlando va dalla Bonino? I CANDIDATI(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:07:00 GMT)

Francesca Barra/ Nuove minacce - sbotta a La Vita in diretta : "Ecco cosa hanno detto di mia figlia!" : Francesca Barra, Nuove minacce per la conduttrice e fidanzata di Claudio Santamaria. sbotta a La Vita in diretta: "Ecco cosa hanno detto di mia figlia"(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:30:00 GMT)

Francesca Barra e gli insulti sui social : "Ecco cosa mi ha detto mio figlio". E si commuove in tv : «Qualcuno ha osato dire che la mia bambina non era figlia di suo padre. Siamo ancora ai tempi della lettera scarlatta, se una donna osa rifarsi una vita dopo un divorzio o una separazione viene...

Francesca Barra e gli insulti sui social : 'Ecco cosa mi ha detto mio figlio'. E si commuove in tv : 'Qualcuno ha osato dire che la mia bambina non era figlia di suo padre. Siamo ancora ai tempi della lettera scarlatta, se una donna osa rifarsi una vita dopo un divorzio o una separazione viene ...

La juventina Francesca Barra rivela : “Dissero di Conte che era malato ed ecco cosa mi confidò lui” : Francesca Barra, giornalista e scrittrice, intervenuta ai microfoni di ‘Italia nel Pallone’ su Rai Radio 2, ha spiegato la sua grande passione per la Juventus: “Noi che veniamo dalla provincia del meridione abbiamo sempre visto la Juventus come la squadra del raggiungimento dei sogni, del superamento dei confini. È una squadra che ha fatto sognare il meridione. Sono diventata juventina un po’ per emulare mio fratello e mio padre. Lo sono ...

Francesca Barra 'Continuerò a lottare contro il mio hater. L importante non restare sole' - People - Spettacoli : Debutterà oggi con un nuovo programma su Rai RadioDue, intitolato ' Bella davvero ' , dedicato alle bellezze artistiche del nostro Paese. La vita va avanti e si supera anche così, con il lavoro e la ...

Francesca Barra : “Il mio hater ancora impunito - ma non mi fermerò” : A margine della chiacchierata sul suo nuovo programma radiofonico, Francesca Barra commenta la vicenda di cyberbullismo che la riguarda. E’ fresca la delusione per l’esito del procedimento disciplinare a carico di Domenico Mimmo Leccese, il dipendente della Regione Basilicata che la insultò per la sua relazione con l’attore Claudio Santamaria. Ma Francesca ha reagito, e annuncia l’imminente uscita di un libro, per ...