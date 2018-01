Formazioni ufficiali Fiorentina-Verona | le scelte di Pioli e Pecchia

Formazioni ufficiali Torino-Benevento : le scelte di Mazzarri e De Zerbi : Formazioni ufficiali Torino-Benevento – Dopo gli anticipi giocati ieri e il lunch match tra Spal e Inter, la 22^ giornata di Serie A proseguirà con le sfide delle 15. Nella gara tra Torino e Benevento ci saranno in palio punti per l’Europa e per la salvezza. I granata dopo l’ennesimo pareggio stagionale con il Sassuolo cercano un successo per non perdere terreno dalla zona Europa League. I campani, invece, dovranno vincere per ...

Formazioni ufficiali Napoli-Bologna : le scelte di Sarri e Donadoni : Formazioni ufficiali Napoli-Bologna – Vincere con il Bologna per rispondere al successo della Juventus contro il Chievo e riprendersi la vetta della classifica: chiaro l’obiettivo del Napoli per la sfida di oggi del ‘San Paolo’ con i felsinei. Sarà una gara partitcolare per Simone Verdi, dopo aver rifiutato il trasferimento al Napoli qualche settimana fa. Sicuramente il pubblico partenopeo non gli riserverà ...

Formazioni ufficiali Crotone-Cagliari : le scelte di Zenga e Lopez : Formazioni ufficiali Crotone-Cagliari – Dopo gli anticipi giocati ieri e il lunch match tra Spal e Inter, la 22^ giornata di Serie A proseguirà con le sfide delle 15. Importante scontro diretto per la salvezza all’Ezio Scida tra Crotone e Cagliari. I calabresi sono reduci da un colpaccio nell’ultimo turno contro il Verona, una vittoria pesante al Bentegodi che ha permesso ai pitagorici di distanziarsi di due punti dalla zona ...

Formazioni ufficiali Genoa-Udinese : le scelte di Ballardini e Oddo : Formazioni ufficiali Genoa-Udinese – Dopo gli anticipi di sabato e il lunch match tra Spal e Inter, la 22^ giornata di Serie A proseguirà con le gare delle 15. Al ‘Ferraris’ Genoa e Udinese lotteranno per obiettivi differenti: salvezza ed Europa. Il ‘Grifone’ arriva dal ko in casa della Juventus, in cui però la squadra di Ballardini non è uscita ridimensionata. I friulani invece nell’ultimo turno si sono ...

Risultato Spal-Inter LIVE in tempo reale : le Formazioni ufficiali : Notizie sul tema Calciomercato Inter, Pastore chiama i nerazzurri: 'Sono stato sette anni al PSG, sono abbastanza' Dove vedere Spal-Inter in diretta tv e streaming Inter-Spal probabili formazioni: ...

DIRETTA/ Spal Inter (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Formazioni ufficiali! : DIRETTA Spal Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match allo stadio Mazza di Ferrara per la 22^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:15:00 GMT)

Spal-Inter in diretta : Formazioni ufficiali. Risultato LIVE dalle 12.30 : formazioni UFFICIALI Spal (3-5-1-1) : Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Kurtic, Antenucci Inter (4-2-3-1) : Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'...

Formazioni ufficiali Spal-Inter : le scelte di Semplici e Spalletti : Formazioni ufficiali Spal-Inter – Il lunch match della 22^ giornata di Serie A tra Spal e Inter potrebbe rappresentare un crocevia importante per gli obiettivi delle due squadre. I nerazzurri andranno a caccia di un successo che manca ormai da ben da otto partite. Conquistare i tre punti significherebbe mantenere il quarto posto, indipendente dal risultato della Roma con la Sampdoria. La squadra di Spalletti però dovrà fare i conti una ...

Sassuolo Atalanta - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : Diretta Sassuolo Atalanta, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mapei Stadium.

DIRETTA / Sassuolo Atalanta (risultato live 0-0) streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Sassuolo Atalanta, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mapei Stadium, per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:40:00 GMT)

Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta : le scelte di Iachini e Gasperini : Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta – Sassuolo e Atalanta apriranno la 22^ giornata di Serie A. Gli orobici, scossi dalle parole rilasciate in settimana da Gasperini che ha aperto all’addio a fine stagione, sono chiamati a riscattare la sconfitta rimediata con il Napoli la settimana scorsa. Conquistare i tre punti permetterebbe alla ‘Dea’ di rimanere agganciata al treno per un posto in Europa League. Di fronte però ci ...

DIRETTA / Venezia Cesena (risultato live 0-0) streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Venezia Cesena info streaming video e tv: punti pesanti in palio al Penzo, eccovi probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:39:00 GMT)

DIRETTA / Palermo Brescia (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Palermo Brescia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventitreesima giornata del campionati di Serie B(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:34:00 GMT)

DIRETTA / Entella Foggia (risultato live 0-0) streaming video e tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Entella Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:32:00 GMT)