Ford Mustang Bullitt | la sportiva è un film

Com’è nata la leggenda della Ford Mustang : Le mode passano ma i miti restano. Accade anche nell’industria automobilistica sebbene sia un privilegio ridotto a una manciata di modelli. Uno di questi è senza dubbio la Ford Mustang , icona del concetto di sportiva all’americana e longeva come poche altre. Proprio in questi giorni ricorre il cinquantennale del debutto nelle sale cinematografiche americane del film Bullitt, una delle pellicole che hanno resto Steve McQueen immortale ...

Detroit 2018 - Ford omaggia Steve McQueen con una versione speciale della Mustang : la “Bullitt” – FOTO : Per festeggiare il cinquantennale dell’uscita del film Bullitt, Ford ha portato al salone dell’auto di Detroit una serie “commemorativa” dell’evento, omaggia ndo una delle pellicole più belle di tutta la filmografia di Steve McQueen . Non di tratta ovviamente di una Highland GT 390 fastback verde, ma di un allestimento della versione attuale, che comunqe fa un certo effetto a vederla dal vivo. Una variante ...

Ford Mustang - Eleanor torna in produzione : In molti se la ricorderanno perché guidata da Nicholas Cage ne film Fuori in 60 secondi ma la Ford Mustang GT500 Eleanor è un'icona amata dagli appassionati da oltre quarant'anni. Protagonista già della pellicola originale, la Fastback americana è apparsa sullo schermo nel 1974 e da allora è entrata nel cuore di molti collezionisti che, dopo averla rivista nel 2000 nel remake del film, hanno iniziato a contendersi all'asta i pochi esemplari ...