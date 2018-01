Fiorentina umiliata in casa contro la penultima | qualcuno avvisi i Della Valle!

: La #Fiorentina umiliata in casa dal #Verona: 400 tifosi contestano la società fuori del #Franchi - IlmsgitSport : La #Fiorentina umiliata in casa dal #Verona: 400 tifosi contestano la società fuori del #Franchi - ilmessaggeroit : La #Fiorentina umiliata in casa dal #Verona: 400 tifosi contestano la società fuori del #Franchi - trend_italia : Napoli primo con Mertens. Fiorentina umiliata, tris Toro - rockybolin : RT @apardi63: La #Fiorentina umiliata in casa dal Verona. Il #playstationnetwork che non funziona... Che cazzo devo fare?! Vado a drogarmi… - apardi63 : La #Fiorentina umiliata in casa dal Verona. Il #playstationnetwork che non funziona... Che cazzo devo fare?! Vado… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 28 gennaio 2018) Il 28 gennaio, ad appena la 22' giornata di Campionato, sono gia' finite le ambizionistagionedi quest'anno. Una delle pagine più bruttestoriaViola degli ultimi 15 anni. Goleada subita indal Verona,una squadrain classifica, gia' disperata e con un allenatore quasi esonerato. Ed invece la compagine con ladifesa del Campionato prende 1 solo goal e ne segna addirittura 4. Sicuramente anche un pò di sfortuna nei momenti decisivi del match salvataggio a porta vuota sul tiro di Simeone sullo 0-0, 2 legni colpiti e goal subiti ad ogni occasione creata dagli avversari, ma nel complesso una prova disastrosa da ogni punto di vista. Si salvano in pochissimi, tra cui il Saponara del secondo tempo. Laurini e Biraghi non sono così scarsi come qualcun aveva scritto ad inizio stagione, ma di certo non sono ...